Холанд оценил потуги Мак Аллистера. Алексис с 13-й попытки произнес фамилию норвежца
Алексис Мак Аллистер снял великое видео, в котором смог произнести фамилию Эрлинга Холанда с 13-й мучительной попытки. Аргентинец даже каким-то образом превратил нападающего «Ман Сити» в Мо Салаха.
Еще ни одна шутка не прошла мимо норвежской суперзвезды. Ролик Мак Аллистера, конечно, пробрался в рекомендации Холанда – он оценил старания соперника из «Ливерпуля».
Эрлинг в соцсетях выложил несколько фотографий, снятых им за месяц. В комментариях фанат спросил игрока: «Что Мак Аллистеру от тебя нужно?»
Холанд ответил: «Ххххххрррраланд?»
Бонус: в подборке Эрлинг поделился мощнейшей фоткой папы.
Холанд и сам испытывает проблемы с иностранными фамилиями. Особенно страдает Джиджи Доннарумма, для которого нападающий придумал тысячу прозвищ.
С юмором у Эрлинга полный порядок.