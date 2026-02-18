Холанд оценил потуги Мак Аллистера. Алексис с 13-й попытки произнес фамилию норвежца

Алексис Мак Аллистер снял великое видео , в котором смог произнести фамилию Эрлинга Холанда с 13-й мучительной попытки. Аргентинец даже каким-то образом превратил нападающего «Ман Сити» в Мо Салаха.

Еще ни одна шутка не прошла мимо норвежской суперзвезды. Ролик Мак Аллистера, конечно, пробрался в рекомендации Холанда – он оценил старания соперника из «Ливерпуля».

Эрлинг в соцсетях выложил несколько фотографий, снятых им за месяц. В комментариях фанат спросил игрока: «Что Мак Аллистеру от тебя нужно?»

Холанд ответил: «Ххххххрррраланд?»

Бонус: в подборке Эрлинг поделился мощнейшей фоткой папы.

Холанд и сам испытывает проблемы с иностранными фамилиями. Особенно страдает Джиджи Доннарумма, для которого нападающий придумал тысячу прозвищ .

С юмором у Эрлинга полный порядок.