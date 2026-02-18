На испанском ТВ считают, что Вальверде наиграл на красную. Федерико ударил соперника в лицо
Расистский скандал стал центральным сюжетом первой встречи «Бенфики» и «Мадрида» в 1/16 Лиги чемпионов. В соцсетях наблюдательные болельщики обратили внимание на другой спорный эпизод: на 82-й минуте Феде Вальверде прошелся по лицу соперника.
Уругваец рукой задел плечо и лицо Самуэля Даля.
Защитник «Бенфики» схватился за голову. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье нарушений со стороны Вальверде не увидел.
В эфире испанской спортивной программы EL Chiringuito эксперты единогласны пришли к выводу, что Феде стоило удалить: он ударил соперника в лицо, когда ни у одного из участников эпизода не было мяча.
Такое мнение выразил и экс-арбитр Ла Лиги Хосе Луис Пахарес Пас: «Меня удивило, что в эпизод не вмешался помощник судьи, который находился рядом. Считаю, что это красная. За одно намерение подобного удара стоит показывать красную».
Пахарес Пас в 2024-м попал во все футбольные паблики, когда его попугай в прямом эфире начал петь гимн «королевского клуба». Тогда арбитра, разумеется, начали подозревать в симпатии к «сливочным».
Ваши мысли по эпизоду с Вальверде?