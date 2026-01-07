В 21-м туре АПЛ «Челси» отправился в гости к «Фулхэму», за игрой с трибун наблюдал Лиэм Росеньор, который готовится занять место на тренерском мостике команды. Старый коуч ушел, а привычки остались – лондонцы вновь схватили красную карточку.

В этот раз арбитр наказал Марка Кукурелью за фол последней надежды: испанец вцепился в руку Харри Уилсона и повалил валлийца на газон.

Росеньор выглядел задумчивым.

«Челси» – абсолютный лидер лиги по удалениям в нынешнем сезоне. У «синих» в текущей кампании уже пять удалений, вторую строчку разделили шесть клубов, на счету которых по две красные в сезоне.

Игроки «Челси» пытались оспорить удаление Кукурельи, в итоге желтые за разговоры получили Энцо Фернандес, Тосин Адарабиойо и Коул Палмер. За три минуты лондонцы схватили четыре карточки.

В концовке тайма Уилсон, которого так отчаянно пытался остановить Кукурелья, все же забил, но взятие ворот отменили из-за офсайда.