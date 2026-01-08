  • Спортс
56

Шарифи об Австрии: «Русофобию затмило негативное отношение к Израилю. Сейчас к России относятся нормально – удалить ее не получится, она слишком необъятная»

Шарифи об Австрии: негативное отношение к Израилю затмило русофобию в стране.

Воспитанник «Локомотива» Махмаднаим Шарифи высказался об отношении к России в Австрии.

В Австрии экс-защитник выступал за «Штурм», «Капфенберг», «Леобен», «Маркт Альхау» и «Унион Остермитинг». 

«Негативное отношение к Израилю затмило русофобию в Австрии у населения и правящей элиты. Хотя у них до сих пор политика двойных стандартов. Поэтому Россия в Австрии немного отошла на второй план в этом смысле.

Эмоции вообще уже поутихли на четвертый год. Но в начале была русофобия – это да. Сейчас уже относятся нормально. У меня девушка скульптор, я часто общаюсь с творческой интеллигенцией. Русских артистов очень любят.

Думаю, нам не стоит думать, как к нам отнесутся, когда Россию вернут в международные соревнования. Удалить Россию не получилось, она слишком необъятная», – сказал Шарифи.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4170 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Политика
logoвысшая лига Израиль
logoсборная Израиля по футболу
logoвысшая лига Австрия
logoСоветский спорт
logoМахмаднаим Шарифи
logoЛокомотив
