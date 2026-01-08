Шарифи об Австрии: негативное отношение к Израилю затмило русофобию в стране.

Воспитанник «Локомотива » Махмаднаим Шарифи высказался об отношении к России в Австрии.

В Австрии экс-защитник выступал за «Штурм», «Капфенберг», «Леобен», «Маркт Альхау» и «Унион Остермитинг».

«Негативное отношение к Израилю затмило русофобию в Австрии у населения и правящей элиты. Хотя у них до сих пор политика двойных стандартов. Поэтому Россия в Австрии немного отошла на второй план в этом смысле.

Эмоции вообще уже поутихли на четвертый год. Но в начале была русофобия – это да. Сейчас уже относятся нормально. У меня девушка скульптор, я часто общаюсь с творческой интеллигенцией. Русских артистов очень любят.

Думаю, нам не стоит думать, как к нам отнесутся, когда Россию вернут в международные соревнования. Удалить Россию не получилось, она слишком необъятная», – сказал Шарифи.