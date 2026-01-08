Джанлуиджи Доннарумма: «Ман Сити» и АПЛ – вершина моей карьеры. В клубе царит семейная атмосфера, было приятно, что во мне заинтересованы»

Доннарумма: «Ман Сити» и АПЛ – вершина моей карьеры.

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что счастлив в клубе.

Итальянец перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ » летом прошлого года.

«Это лучшая лига мира. Со стороны игры выглядят просто фантастически, а играть здесь еще прекраснее. Здесь, в «Манчестер Сити», в Премьер-лиге, я достиг вершины своей карьеры.

Я хотел перейти сюда, потому что о «Манчестер Сити» все прекрасно отзывались, и здесь я действительно нашел настоящую семью и очень счастлив. Здесь царит настоящая семейная атмосфера.

Я чувствовал, что во мне очень заинтересованы, и это было приятно. То, что «Ман Сити » и такой тренер, как Пеп Гвардиола , так сильно хотят видеть меня в команде – повод для гордости. Я действительно счастлив и горжусь тем, что являюсь частью команды и этой большой семьи», – сказал Доннарумма .