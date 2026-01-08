  • Спортс
  • Тренер костромского «Спартака» Таранухин о снюсе: «Весь футбол испорчен этим, некоторые выбрали не тот путь. Наши игроки прислушались, на кого-то мотивация в виде подаренных айфонов повлияла»
Тренер костромского «Спартака» Таранухин: жевательный табак портит футбол.

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин рассказал о ситуации с употреблением жевательного табака в команде.

Напомним, осенью 2024 года учредитель клуба Дмитрий Хотимский пообещал, что подарит iPhone 16 в полной комплектации каждому игроку, кто прекратит употреблять снюс (увлаженный табак, который помещают за губой – Спортс’‘).

– Хотимский хотел ликвидировать в «Спартаке» употребление жевательного табака футболистами. Удалось?

– Честно, сначала я даже не придавал значения этому. Но потом, когда вник, осознал, что весь футбол испорчен этим. Некоторые парни действительно выбрали не тот путь. Потому хотели донести до команды, что это вредно не только в футбольном плане, но и для обычной жизни в будущем. Кто‑то прислушался, на кого‑то мотивация в виде подаренных айфонов повлияла. Для многих это был крутой вызов. Зато если вы справитесь, то будете себя ощущать совсем по‑другому.

– В итоге, большая часть футболистов справилась с этой привычкой и заслужила новый iPhone?

– Сейчас они хоть это в открытую не делают, уже хорошо. Мы досконально не можем уследить за этим. Но при нас никто не употребляет, хотя бы здесь уже мы что‑то изменили. А касаемо айфонов, да. Год назад два‑три футболиста смогли продержаться после объявления такой акции, отказались полностью от употребления жевательного табака и получили новые гаджеты.

– Как к употреблению алкоголя в клубе относятся? Валерий Карпин вот говорит, что позволяет футболистам немного выпить после игры, если без перебора.

– Наши футболисты все профессионалы. Сами должны понимать, где находятся. У них хорошие контракты, показывают достойный результат, взрослые люди. Так что они сами должны понимать, сколько, где и когда. Чтобы мы бегали за ними, гоняли и следили – у нас такого нет. Могу согласиться с Карпиным, что все должно быть в меру. Главное, это не должно мешать их результату в тренировочном процессе и игре, – сказал Таранухин.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
алкоголь и спорт
