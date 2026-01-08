Семеньо проходит медосмотр для «Ман Сити», «Ливерпуль» не пытался перехватить сделку. «Горожане» заплатят «Борнмуту» 62,5+1,5 млн фунтов за вингера в течение двух лет (Бен Джейкобс)
Антуан Семеньо сегодня, как и планировалось, проходит медицинское обследование для «Манчестер Сити» перед подписанием контракта на 5,5 лет, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.
Попытки перехватить сделку по подписанию вингера «Борнмута» со стороны «Ливерпуля» не было.
По данным Джейкобса, «Манчестер Сити» согласовал сумму в 64 миллиона фунтов (62,5 млн + 1,5 млн). Выплаты будут осуществляться в течение двух лет, как стало известно на прошлой неделе. «Борнмут» также получит 10% от будущей продажи.
«Сити» решил предложить сумму, превышающую отступные в 60 млн фунтов, чтобы получить более выгодные условия оплаты. Это крупнейшая продажа в истории «Борнмута».
Семеньо забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах сезона АПЛ. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.