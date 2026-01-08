Семеньо проходит медосмотр для «Ман Сити», «Ливерпуль» не пытался перехватить сделку. «Горожане» заплатят «Борнмуту» 62,5+1,5 млн фунтов за вингера в течение двух лет (Бен Джейкобс)

Антуан Семеньо проходит медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити».

Антуан Семеньо сегодня, как и планировалось, проходит медицинское обследование для «Манчестер Сити» перед подписанием контракта на 5,5 лет, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

Попытки перехватить сделку по подписанию вингера «Борнмута» со стороны «Ливерпуля » не было.

По данным Джейкобса, «Манчестер Сити » согласовал сумму в 64 миллиона фунтов (62,5 млн + 1,5 млн). Выплаты будут осуществляться в течение двух лет, как стало известно на прошлой неделе. «Борнмут» также получит 10% от будущей продажи.

«Сити» решил предложить сумму, превышающую отступные в 60 млн фунтов, чтобы получить более выгодные условия оплаты. Это крупнейшая продажа в истории «Борнмута ».

Семеньо забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах сезона АПЛ . С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь .