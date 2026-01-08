  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семеньо проходит медосмотр для «Ман Сити», «Ливерпуль» не пытался перехватить сделку. «Горожане» заплатят «Борнмуту» 62,5+1,5 млн фунтов за вингера в течение двух лет (Бен Джейкобс)
16

Семеньо проходит медосмотр для «Ман Сити», «Ливерпуль» не пытался перехватить сделку. «Горожане» заплатят «Борнмуту» 62,5+1,5 млн фунтов за вингера в течение двух лет (Бен Джейкобс)

Антуан Семеньо проходит медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити».

Антуан Семеньо сегодня, как и планировалось, проходит медицинское обследование для «Манчестер Сити» перед подписанием контракта на 5,5 лет, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

Попытки перехватить сделку по подписанию вингера «Борнмута» со стороны «Ливерпуля» не было.

По данным Джейкобса, «Манчестер Сити» согласовал сумму в 64 миллиона фунтов (62,5 млн + 1,5 млн). Выплаты будут осуществляться в течение двух лет, как стало известно на прошлой неделе. «Борнмут» также получит 10% от будущей продажи.

«Сити» решил предложить сумму, превышающую отступные в 60 млн фунтов, чтобы получить более выгодные условия оплаты. Это крупнейшая продажа в истории «Борнмута».

Семеньо забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах сезона АПЛ. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4166 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoМанчестер Сити
logoАнтуан Семеньо
logoБорнмут
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
деньги
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семеньо забил победный гол «Тоттенхэму» на 95-й минуте – Ираола назвал это «сказочным финалом». Вингер «Борнмута» близок к переходу в «Ман Сити»
8 января, 01:30
Сделка по переходу Семеньо в «Ман Сити» завершена. «Борнмут» получит 65 млн фунтов
6 января, 22:47
Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
6 января, 17:30
Главные новости
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
20 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
32 минуты назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
27 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
27 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
33 минуты назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
41 минуту назад
Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»
46 минут назадФото
У «Арсенала» 7 побед и 2 ничьих перед дерби с «Челси»
49 минут назад
Зырянов о трансферах «Зенита»: «Сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Мы усилимся в будущем, возможно, – работаем над этим»
51 минуту назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
51 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
3 минуты назад
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
3 минуты назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
7 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
27 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой о переходе Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
27 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
52 минуты назад
Ваноли удалили за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Миланом»
59 минут назад
Мостовой о Жиркове и Шаронове в штабе «Динамо»: «Жалко, что Гусев меня не позвал, я бы согласился – все же соглашаются! Сказал Юре: «Молодец, хороший вариант!»
сегодня, 15:55