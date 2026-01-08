«Бавария» хочет подписать 14-летнего брата Карла из академии «Айнтрахта» (Bild)
«Бавария» хочет подписать 14-летнего брата Леннарта Карла.
«Бавария» может подписать младшего брата Леннарта Карла.
По информации Bild, мюнхенцы следят за 14-летним Винсентом Карлом, который в настоящее время занимается в академии «Айнтрахта» и играет на позиции полузащитника. Отмечается, что брат Леннарта Карла считается большим талантом в своей возрастной категории.
Также сообщается, что «Бавария» предлагает Карлу продлить контракт до 2031 года с повышением зарплаты до 5-7 млн евро в год – сейчас Леннарт получает 1-2 млн евро. При этом действующее соглашение полузащитника автоматически продлится до 2029 года 22 февраля, когда футболисту исполнится 18 лет.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
