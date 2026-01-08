«Бавария» хочет подписать 14-летнего брата Карла из академии «Айнтрахта» (Bild)

«Бавария» хочет подписать 14-летнего брата Леннарта Карла.

По информации Bild, мюнхенцы следят за 14-летним Винсентом Карлом, который в настоящее время занимается в академии «Айнтрахта » и играет на позиции полузащитника. Отмечается, что брат Леннарта Карла считается большим талантом в своей возрастной категории.

Также сообщается, что «Бавария » предлагает Карлу продлить контракт до 2031 года с повышением зарплаты до 5-7 млн евро в год – сейчас Леннарт получает 1-2 млн евро. При этом действующее соглашение полузащитника автоматически продлится до 2029 года 22 февраля, когда футболисту исполнится 18 лет.