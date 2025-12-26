Лучшие летние подписания клубов АПЛ по «гол+пас». Лидер оформил 9 результативных действий

Оценить эффективность трансфера можно по разным критериям, портал Prime Sport воспользовался классической метрикой – результативными действиями футболиста в новом клубе.

Портал назвал лучшие летние подписания клубов Премьер-лиги, подсчитав голы и ассисты новичков в чемпионате страны. Лучшим оказался Юго Экитике, перебравшийся из «Айнтрахта» в «Ливерпуль»: за 16 матчей в АПЛ в составе мерсисайдцев француз забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу. Всего в новом клубе Юго оформил 11+1 во всех турнирах.

Экитике – единоличный лидер, а вторую строчку разделили Жоао Педро и Ник Вольтемаде, которые за новые команды в АПЛ сделали по восемь результативных действий. Если смотреть на статистику по всем турнирам, немец бразильца по голевым действиям обходит – 12 у Ника против десяти у Жоао.

Замыкает рейтинг лучших ряд игроков, которые оформили по семь результативных действий в лиге: Бриан Мбемо, Доминик Калверт-Льюин, Мохаммед Кудус и Райан Шерки.

Лучшие летние подписания АПЛ по «гол+пас»

Среди трансферов лета 2025-го

Портал WhoScored составил альтернативный рейтинг новичков английских клубов, оценив футболистов по среднему баллу за игру. В тот список Экитике вообще не попал.

Справедливая оценка игроков?