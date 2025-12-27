Миенти Абена: «Станкович хотел всего наилучшего для «Спартака». Он жаждал добиться успеха»
Абена: Станкович хотел всего наилучшего для «Спартака».
Экс-защитник «Спартака» Миенти Абена заявил, что Деян Станкович хотел всего наилучшего для красно-белых.
«Я видел, что Станкович покинул «Спартак» и вернулся в свой родной клуб в Сербии. Желаю ему удачи в новом пути.
Уверен, у него все получится в «Црвене Звезде». Деян правда хотел всего наилучшего для «Спартака». Он жаждал добиться успеха», – заявил Абена.
В понедельник «Црвена Звезда» объявила о назначении 47-летнего Станковича.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14227 голосов
Да
Нет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости