  • Миенти Абена: «Станкович хотел всего наилучшего для «Спартака». Он жаждал добиться успеха»
Миенти Абена: «Станкович хотел всего наилучшего для «Спартака». Он жаждал добиться успеха»

Экс-защитник «Спартака» Миенти Абена заявил, что Деян Станкович хотел всего наилучшего для красно-белых.

«Я видел, что Станкович покинул «Спартак» и вернулся в свой родной клуб в Сербии. Желаю ему удачи в новом пути.

Уверен, у него все получится в «Црвене Звезде». Деян правда хотел всего наилучшего для «Спартака». Он жаждал добиться успеха», – заявил Абена.

В понедельник «Црвена Звезда» объявила о назначении 47-летнего Станковича.

