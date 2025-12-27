«МЮ» готов заплатить 200 млн евро за Беллингема «Реалу» летом, а Джуду дать контракт на 15 млн в год (OK Diario)
«МЮ» готов заплатить 200 млн евро за Беллингема.
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.
По данным OK Diario, «МЮ» собирается сделать предложение летом 2026 года и готов заплатит 200 млн евро за 22-летнего англичанина.
Отмечается, что в «Юнайтед» готов предложить Беллингему контракт на 6 лет с зарплатой 15 млн в год после уплаты налогов.
Сам Джуд не спешит покидать «Реал». Хавбек перешел в «Мадрид» летом 2023 года. В этом сезоне он поучаствовал в 20 матчах во всех турнирах, отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.
