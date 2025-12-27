  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» готов заплатить 200 млн евро за Беллингема «Реалу» летом, а Джуду дать контракт на 15 млн в год (OK Diario)
97

«МЮ» готов заплатить 200 млн евро за Беллингема «Реалу» летом, а Джуду дать контракт на 15 млн в год (OK Diario)

«МЮ» готов заплатить 200 млн евро за Беллингема.

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

По данным OK Diario, «МЮ» собирается сделать предложение летом 2026 года и готов заплатит 200 млн евро за 22-летнего англичанина.

Отмечается, что в «Юнайтед» готов предложить Беллингему контракт на 6 лет с зарплатой 15 млн в год после уплаты налогов.

Сам Джуд не спешит покидать «Реал». Хавбек перешел в «Мадрид» летом 2023 года. В этом сезоне он поучаствовал в 20 матчах во всех турнирах, отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?13666 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: OK Diario
logoДжуд Беллингем
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoРеал Мадрид
деньги
logoМанчестер Юнайтед
logoЛа Лига
logoСборная Англии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Камавинга опроверг предположение, что он критиковал Винисиуса за недостаток движения в матче с «Севильей»: «Оставьте его в покое. Я говорил не о нем»
24 декабря, 18:35
Лебеф о составе «Реала»: «В начале 2000-х они уже были в такой ситуации – с Бекхэмом, Зиданом и Роналдо. С одной звездой сложно выигрывать, с двумя – невозможно, с тремя – фантастика»
24 декабря, 05:42
Алонсо ничего не меняет в «Реале» | Флик изменил все в «Барселоне» | Коке расцвел в «Атлетико»
22 декабря, 14:59
«Ливерпуль» страдает в большинстве, «Интер» – без Лаутаро. Тактика топ-лиг
22 декабря, 14:50
Экс-арбитр Итурральде о матче «Реала»: «Маркао надо было следить за собой, но он не втыкал шипы в ногу Родриго, поэтому не было ВАР. Беллингем симулировал, это не пенальти»
21 декабря, 10:35
Главные новости
В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили в ночном клубе. На него напали 10 человек («Mash на спорте»)
7 минут назад
Владимир Быстров: «Дивеев в условиях лимита – штучный товар. А таких как Гонду – пруд пруди. Если «Зенит» берет Игоря, значит Семак рассчитывает на него»
20 минут назад
«Милан» предложил Меньяну 7 млн евро в год с учетом бонусов по новому контракту. Вратарь станет самым высокооплачиваемым игроком команды вместе с Леау, если согласится
46 минут назад
Александр Мостовой: «Захарян все делает правильно. Другой мог уже давно сдаться и попроситься назад, а он остается в Испании и борется за место. В РПЛ всегда успеет вернуться»
сегодня, 10:32
Карпукас – приоритетная цель «Краснодара». Вероятность перехода зимой мала, «Локо» хочет продлить контракт с хавбеком
сегодня, 09:48
Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» примет «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла»
сегодня, 09:45
Аршавин и Кержаков против лимита в РПЛ: «Это просто неправильно»
сегодня, 09:32
«Серия А – самый прекрасный чемпионат в Европе, лидеры постоянно меняются. Мы получим удовольствие от борьбы «Интера», «Милана», «Наполи», «Ромы». Вьери о лиге
сегодня, 09:23
Жирков может войти в тренерский штаб Гусева в «Динамо»
сегодня, 09:15
«Реал» может купить Витинью, если Винисиус не продлит контракт. За бразильца потребуют 100 млн евро, а деньги потратят на хавбека «ПСЖ» (Cadena Ser)
сегодня, 09:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Балтика» объявила о расторжении контрактов с Луной и Мохаммадом
36 минут назад
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». Холанд играет. Онлайн-трансляция начнется в 15:30
44 минуты назад
Радченко о Соболеве в «Зените»: «Пока не получается самое главное – забивать голы. Тактика тут ни при чем. Терпение не бесконечное»
сегодня, 10:58
«Крылья» выплатят 555 млн рублей «РТ-капитал» до конца года
сегодня, 10:44
Миенти Абена: «Станкович хотел всего наилучшего для «Спартака». Он жаждал добиться успеха»
сегодня, 10:17
«Челси» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 09:10
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
сегодня, 09:01
«Арсенал» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
сегодня, 09:00
Радимов считает, что у Гусева не получится в «Динамо»: «Он не справится с раздевалкой. После его интервью в него никто не поверит. Команда не улучшит игру»
сегодня, 08:48
«Батраков чувствует себя звездой – это заметно по его поведению. Но он созрел как футболист, не кидает весла и не расслабляется». Попов про хавбека «Локомотива»
сегодня, 08:39