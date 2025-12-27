Карпукас – приоритетная цель «Краснодара». Вероятность перехода зимой мала, «Локо» хочет продлить контракт с хавбеком

Карпукас – приоритетная цель «Краснодара».

«Краснодар» интересуется полузащитником «Локомотива » Артемом Карпукасом .

По данным «РБ Спорт», «Краснодар » ищет варианты усиления центра поля, с учетом вероятного ужесточения лимита Карпукас рассматривается как приоритетная цель.

Однако вероятность перехода в зимнее трансферное окно невелика: у хавбека еще полтора года контракта с «Локомотивом», и железнодорожники хотели бы продлить соглашение.

23-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 21 матч.