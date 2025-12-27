Карпукас – приоритетная цель «Краснодара». Вероятность перехода зимой мала, «Локо» хочет продлить контракт с хавбеком
Карпукас – приоритетная цель «Краснодара».
«Краснодар» интересуется полузащитником «Локомотива» Артемом Карпукасом.
По данным «РБ Спорт», «Краснодар» ищет варианты усиления центра поля, с учетом вероятного ужесточения лимита Карпукас рассматривается как приоритетная цель.
Однако вероятность перехода в зимнее трансферное окно невелика: у хавбека еще полтора года контракта с «Локомотивом», и железнодорожники хотели бы продлить соглашение.
23-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 21 матч.
