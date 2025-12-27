40

Аршавин и Кержаков против лимита в РПЛ: «Это просто неправильно»

Аршавин и Кержаков против лимита в РПЛ.

Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Александр Кержаков в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» высказались против лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за ужесточения лимита.

– Лимит на легионеров погубит наш футбол?

Кержаков: Да я вообще против лимитов, если честно.

Аршавин: Да это не «погубит» или «не погубит». Это просто неправильно. Вот и все.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14228 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
лимит на легионеров
Это футбол, брат!
logoЗенит
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Писарев пошутил о бомбардирском рекорде в сборной: «А давайте у Дзюбы один гол отнимем лучше». Кержаков добавил: «И Аршавину перепишем!»
вчера, 08:56
Символическая сборная «Зенита» за 25 лет. Халк, Аршавин и Кержаков в атаке
22 декабря, 19:35
Дзюба останется рекордсменом сборной России до снятия бана. РФС поддержит Кержакова в случае переговоров с немцами о переписывании авторства гола Германии («Mash на спорте»)
22 декабря, 11:01
Семин о споре Дзюбы и Кержакова: «Поддерживаю идею Аршавина, надо обоим сыграть за сборную. Кто забьет – будет лучшим бомбардиром. Александр будет двигаться даже больше Артема»
20 декабря, 18:22
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
6 минут назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
28 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
37 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
38 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
38 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
сегодня, 14:37
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
12 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
«Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло». Лепехин о возвращении российских команд
48 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
48 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы сделаем»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55