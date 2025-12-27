Аршавин и Кержаков против лимита в РПЛ: «Это просто неправильно»

Аршавин и Кержаков против лимита в РПЛ.

Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Александр Кержаков в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» высказались против лимита на легионеров в Мир РПЛ .

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за ужесточения лимита.

– Лимит на легионеров погубит наш футбол?

Кержаков: Да я вообще против лимитов, если честно.

Аршавин: Да это не «погубит» или «не погубит». Это просто неправильно. Вот и все.