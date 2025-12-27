Аршавин и Кержаков против лимита в РПЛ: «Это просто неправильно»
Аршавин и Кержаков против лимита в РПЛ.
Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Александр Кержаков в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» высказались против лимита на легионеров в Мир РПЛ.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за ужесточения лимита.
– Лимит на легионеров погубит наш футбол?
Кержаков: Да я вообще против лимитов, если честно.
Аршавин: Да это не «погубит» или «не погубит». Это просто неправильно. Вот и все.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14228 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости