Антонио о переходе в катарскую «Аль-Саилию»: «Владельцы клубов АПЛ не хотели смотреть в мою сторону после случившегося – ДТП, травмы. Быть здесь – лучшая возможность поддерживать форму»

Микаил Антонио: после ДТП клубы в Англии отказывались смотреть в мою сторону.

Экс-форвард «Вест Хэма » Микаил Антонио рассказал, что клубы в Англии отказывались подписывать его после ДТП.

35-летний футболист перешел в катарскую «Аль-Саилию», подписав краткосрочный контракт. В декабре 2024 года Антонио попал в ДТП и перенес операцию в связи с переломом ноги. Он вернулся на поле спустя 7 месяцев, сыграв за сборную Ямайки в Кубке КОНКАКАФ.

«У меня по-прежнему есть те же качества, что и в Премьер-лиге на протяжении последних 10 лет. Это видно, потому что каждый тренер предлагал мне контракт, когда я начинал у них тренироваться. Но были тренеры и клубы, которые отказывались смотреть в мою сторону из-за случившегося – авария, травмы. Некоторые владельцы были против. В футболе тренер может хотеть подписать тебя, но это деньги владельца.

Мой агент продолжал обзванивать клубы, и происходило то же самое – клубы хотели, чтобы я сначала потренировался. С учетом своего эго я говорил: «Я не приеду тренироваться». Вы видели, как я играл за Ямайку, вы видели мои последние 10 лет. Мне не нужно было тренироваться, чтобы получить контракт. Клубы отвечали: «Если ты не будешь тренироваться, мы тебя не подпишем».

Когда я остался в «Вест Хэме» и тренировался с молодежной командой, снова играя за Ямайку, мой агент сказал: «Тебе придется тренироваться, доказывать свою форму». Мне пришлось усмирить свое эго – так я оказался в «Брентфорде ». Я тренировался с ними в течение двух недель. Когда я узнал, что повредил икроножную мышцу за день до перехода в «Брентфорд», я два дня пролежал в постели. В первый день я просто плакал. На второй день я не хотел вставать с постели. Я подумал: «Я вернулся туда, где хотел быть, я вернулся в Премьер-лигу». А потом это повторилось в «Лестере ».

Я должен был вернуться в «Лестер», но они не хотели этого, потому что боялись, что у меня случится рецидив. Так что я тренировался один в течение недели, а затем перешел в «Чарльтон ».

Я начал психотерапию только после развода. Терапия помогла мне понять, что в жизни ты сталкиваешься с многими вещами, но никогда не проживаешь моменты по-настоящему. Как и в случае с «Лестером» – я был равнодушен к этому, но равнодушие еще не значит, что ты справляешься.

Что бы ни случилось летом, это случится. Мне нужно сосредоточиться на первой цели, игре и хорошей физической форме. Если я останусь в форме, то буду играть и забивать. Я чувствую, что лучшая возможность поддерживать себя в форме – это быть здесь, а не играть по вторникам и субботам», – сказал Антонио.