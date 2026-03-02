Пока мы скучали в лондонском дерби, настоящая красота происходила в битве «Рейнджерс» и «Селтика» 🤩

Ну ведь надоела эта осторожность, правда? Такое ощущение, что в футболе превалирует не тактика, а единственное желание – не пропустить.

Даже лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси» закончилось без голов с игры. Качество и темп матча оставили очень пресное впечатление у фанатов. Но! Не думайте, что футбол мертв. Просто нужно глубже искать.

Как-то мы позабыли, что в Шотландии никуда не делись «Рейнджерс» и «Селтик». И, помимо атмосферы, там есть красивые голы. Вчерашнее дерби «Старой Фирмы» закончилось горячей ничьей 2:2.

Всю крутость матча можно было понять уже на 8-й минуте.

Футбол жив!