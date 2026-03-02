«Барса» прогревает соцсети перед ответной игрой с «Атлетико». Процитировали «Мадрид»

«Барселоне» предстоит сложное испытание. В первом матче полуфинала Кубка Испании «Атлетико» со счетом 4:0 разгромил каталонцев, в ответной игре подопечные Ханси Флика намерены вырвать путевку в финал.

«Блауграна» начала прогрев в социальных сетях. Клуб напомнил, что за свою историю повидал несколько ярких ремонтад. Например, против «ПСЖ» в 2017-м.

«Величайшая ремонтада из существующих. День, когда мы написали историю».

Каталонцы даже процитировали «Мадрид». Знаменитую фразу Хуанито про «90 минут на «Бернабеу» превратили в: «90 минут (или больше) на «Спотифай Камп Ноу» длятся долго».

Любопытно, что в англоязычном аккаунте «Барса» обошлась без отсылок к «королевскому клубу». Ту же фотографию подписали иначе: «Мы отдадим все ради этой эмблемы».

«Сливочные» в этом сезоне свое излюбленное выражение о минутах на «Бернабеу» нанесли на третий комплект формы.

Поклонники «Мадрида» заметили, что «Барселона» подозрительно часто отсылается к «сливочным» в своих публикациях.

Фанаты «Барсы» парируют: это обычное подтрунивание над главным соперником.

Справится ли «блауграна» с «Атлетико» в ответном матче?