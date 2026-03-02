В Серии C есть альтернатива VAR. И похоже, что она лучше оригинала 😲

В итальянской Серии C провели эксперимент под надзором Пьерлуиджи Коллины.

Поскольку VAR тамошним клубам не по карману, а спорных эпизодов не меньше, чем в высшей лиге, то пришлось искать бюджетный аналог. Так придумали FVS – Football Video Support.

Речь о камере, которую главный арбитр может просмотреть в случае запроса главного тренера, которому нужно лишь подать знак и вручить специальную карточку резервному судье.

Работает это так.

Никаких лишних судей с ненужными комнатами. Очень бюджетно и не сильно влияет на дух игры, ведь количество карточек ограничено и протестовать можно только в определенных ситуациях (пенальти, удаление – например).

Единственный минус – нет технологии определения офсайда. Впрочем, уже не факт, что это минус…