В Серии C есть альтернатива VAR. И похоже, что она лучше оригинала 😲
В итальянской Серии C провели эксперимент под надзором Пьерлуиджи Коллины.
Поскольку VAR тамошним клубам не по карману, а спорных эпизодов не меньше, чем в высшей лиге, то пришлось искать бюджетный аналог. Так придумали FVS – Football Video Support.
Речь о камере, которую главный арбитр может просмотреть в случае запроса главного тренера, которому нужно лишь подать знак и вручить специальную карточку резервному судье.
Работает это так.
Никаких лишних судей с ненужными комнатами. Очень бюджетно и не сильно влияет на дух игры, ведь количество карточек ограничено и протестовать можно только в определенных ситуациях (пенальти, удаление – например).
Единственный минус – нет технологии определения офсайда. Впрочем, уже не факт, что это минус…
Челенджи есть уже почти во всех популярных видах спорта и это резко снимает накал в адрес судейства. По требованию тренера раз за тайм - судья обязан рассмотреть эпизод с камер (параллельно все на большой экран) и вынести решение. Сколько уже можно: судья по своему желанию на 93 минуте матча не идет смотреть эпизод, а на повторе нам явный фол показывают - это ли не предвзятость?