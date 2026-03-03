  • Спортс
  • Фабрегас перед матчем с «Интером» в Кубке Италии: «Стадион должен стать маленькой «Бомбонерой». Нам противостоит сильнейшая команда лиги – объединившись, мы сможем пройти дальше»
Фабрегас перед матчем с «Интером» в Кубке Италии: «Стадион должен стать маленькой «Бомбонерой». Нам противостоит сильнейшая команда лиги – объединившись, мы сможем пройти дальше»

Фабрегас перед матчем с «Интером»: стадион «Комо» должен стать мини-«Бомбонерой».

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас призвал болельщиков поддержать команду в матче с «Интером».

«Комо» примет «Интер» в первом полуфинальном матче Кубка Италии во вторник, 3 марта. Ответная встреча состоится в апреле.

«Завтра стадион должен превратиться в маленькую «Бомбонеру», мы должны создать великолепную атмосферу. Игроки должны заряжать энергией болельщиков, которые, как всегда, будут знать, как подтолкнуть нас, потому что, объединившись как семья, мы сможем пройти дальше. Это очень важный матч, но мы не должны забывать, что будет два матча, и мы должны это учитывать.

Важно знать, что мы можем справиться благодаря нашему характеру. Нам противостоит сильнейшая команда лиги, которая была таковой на протяжении многих лет, с отличными игроками. Мы постараемся показать хорошую игру. Мы знаем их сильные стороны, у них могут быть небольшие слабости, и мы постараемся их использовать. Впереди два матча – один сейчас, другой через полтора месяца. Завтра мы должны сыграть как команда и, что важно, в своем стиле», – сказал Фабрегас.

«Бомбонера» («Эстадио Альберто Хакинто Армандо») – стадион в Буэнос-Айресе, домашняя арена «Бока Хуниорс».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
не знал, что Сеск знает про стадион Слуцкого, респект
