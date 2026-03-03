Гонсало получил удар шипами по ноге от защитника «Хетафе» Ромеро в штрафной после того, как сыграл в мяч. Арбитр Муньис не зафиксировал нарушения
«Реал» не получил пенальти за эпизод с Гонсало.
Полузащитник «Реала» Гонсало Гарсия Торрес претендовал на пенальти в матче с «Хетафе» (0:1, второй тайм).
На 62-й минуте футболист «сливочных» сыграл в мяч, после чего получил удар шипами по ноге от защитника Саида Ромеро. Эпизод произошел в пределах штрафной площади «Хетафе».
Гонсало апеллировал к арбитру, однако судья Алехандро Муньис Руис не зафиксировал нарушения правил.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рюдигер ударил коленом в челюсть Рико, упавшего на фланге после борьбы с Гюлером. Ранее защитник «Хетафе» сцепился с немцем у штрафной и рухнул, схватившись за лицо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но тоже на повторе заметил, что сначала защ достал мяч