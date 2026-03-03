  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гонсало получил удар шипами по ноге от защитника «Хетафе» Ромеро в штрафной после того, как сыграл в мяч. Арбитр Муньис не зафиксировал нарушения
12

Гонсало получил удар шипами по ноге от защитника «Хетафе» Ромеро в штрафной после того, как сыграл в мяч. Арбитр Муньис не зафиксировал нарушения

«Реал» не получил пенальти за эпизод с Гонсало.

Полузащитник «Реала» Гонсало Гарсия Торрес претендовал на пенальти в матче с «Хетафе» (0:1, второй тайм).

На 62-й минуте футболист «сливочных» сыграл в мяч, после чего получил удар шипами по ноге от защитника Саида Ромеро. Эпизод произошел в пределах штрафной площади «Хетафе». 

Гонсало апеллировал к арбитру, однако судья Алехандро Муньис Руис не зафиксировал нарушения правил.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рюдигер ударил коленом в челюсть Рико, упавшего на фланге после борьбы с Гюлером. Ранее защитник «Хетафе» сцепился с немцем у штрафной и рухнул, схватившись за лицо

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoХетафе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoГонсало Гарсия Торрес
Алехандро Муньис Руис
logoСаид Ромеро
logoсудьи
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В мяч сперва сыграл защитник. Что за бред вы пишите?
Ответ Азрет-Али Айбазов
В мяч сперва сыграл защитник. Что за бред вы пишите?
Комментарий скрыт
Ответ Азрет-Али Айбазов
В мяч сперва сыграл защитник. Что за бред вы пишите?
Сам за Мадрид
Но тоже на повторе заметил, что сначала защ достал мяч
Вообще-то было ровно наоборот, защитник Хетафе сыграл в мяч, а потом Гонсало задел его по ноге. Так что пенальти там никак быть не могло
Однозначно защитник первым выбил мяч, а Гарсия уже ему в ногу попал
Жирона с Сельтой вчера в футбол играли. Остальные - непонятно во что. Крики, визги на ровном месте, ручонками машут, ножками дрыгают, эти бесконечные убирания мяча под себя типа Месси через одного - убогая лига.
Спортс комментаторов с Матча слушает. Нет чтобы самим посмотреть получше. А у комментаторов от ставок уже глюки не слабые.
Ничего страшного. Пусть сполна насладятся этим позором. Ужасная игра. Ничего большего не заслужили
Комментарий удален модератором
Ответ Психолог со стажем
Комментарий удален модератором
Ух ты какое сильное заявление меня банили за гораздо меньшее возмущение, посмотрим как работают можераторы . Обвинения в сторону сайта первый пункт , мат второй пункт .
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» проиграл «Хетафе» дома – 0:1! Сатриано забил дальним ударом на 39-й, Мастантуоно удалили на 95-й, Лисо – на 97-й
2 марта, 22:04
Фанаты «Реала» освистали команду в конце 1-го тайма матча с «Хетафе»
2 марта, 21:12
«Реал» пропустил первым в трех последних матчах. Команда Арбелоа уступает «Хетафе» после 1-го тайма
2 марта, 21:08
Рюдигер ударил коленом в челюсть Рико, упавшего на фланге после борьбы с Гюлером. Ранее защитник «Хетафе» сцепился с немцем у штрафной и рухнул, схватившись за лицо
2 марта, 20:59Фото
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем