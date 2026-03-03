Гонсало получил удар шипами по ноге от защитника «Хетафе» Ромеро в штрафной после того, как сыграл в мяч. Арбитр Муньис не зафиксировал нарушения

«Реал» не получил пенальти за эпизод с Гонсало.

Полузащитник «Реала » Гонсало Гарсия Торрес претендовал на пенальти в матче с «Хетафе » (0:1, второй тайм).

На 62-й минуте футболист «сливочных» сыграл в мяч, после чего получил удар шипами по ноге от защитника Саида Ромеро. Эпизод произошел в пределах штрафной площади «Хетафе».

Гонсало апеллировал к арбитру, однако судья Алехандро Муньис Руис не зафиксировал нарушения правил.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рюдигер ударил коленом в челюсть Рико, упавшего на фланге после борьбы с Гюлером. Ранее защитник «Хетафе» сцепился с немцем у штрафной и рухнул, схватившись за лицо