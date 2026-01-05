Радимов о Карседо: «Он ставит атакующий футбол, прессинг, постоянно вперед – именно это хотят фанаты «Спартака», думаю. Но это все «на бумаге», большого опыта у него нет»

Радимов: у Карседо тот футбол, который хотят видеть болельщики «Спартака».

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов оценил назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

– Я поговорил со многими из тех, кто работал с Карседо в «Сарагосе» – и все говорят, что он просто фанат футбола. Ставит атакующий футбол – только прессинг, только постоянное стремление вперед без перекатывания и держания мяча.

Тренировочный процесс будет динамичный, все будет построено на том, чтобы носиться 90 минут. А еще он очень много внимания уделяет как тактике, так и стандартным положениям. Он работал три месяца в «Сарагосе», всем его работа очень понравилась, другое дело, что команда была в таком состоянии, что вытащить ее было практически невозможно.

– Из всего сказанного складывается впечатление, что это такой второй Челестини для нашего чемпионата?

– Да, что-то такое. И тоже любит доверять молодежи. Ну и, как я уже сказал, максимальные скорости и постоянный прессинг. Думаю, это именно то, что хотят видеть болельщики «Спартака» – тот самый футбол времен Пятницкого, Ледяхова , Черенкова, Родионова, Титова, Тихонова , Аленичева... Но это все, как говорится, «на бумаге» и со слов моих испанских товарищей, которые с ним работали. Плюс все говорят об очень хороших человеческих качествах.

Но при этом у него нет такого уж большого тренерского опыта, хотя он выводил «Ибицу» из третьего во второй испанский дивизион при хорошем футболе, работал в «Пафосе», как известно. Так что мы, как и всегда, ждем теперь от «Спартака» хорошего и качественного футбола, с другой стороны, не можем сказать, что приходит человек с опытом. Как Абаскаль и Станкович были тоже без особого опыта и серьезных побед, – сказал Радимов.