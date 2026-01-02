«Не понимаю, что с Англией». Макманаман жалуется, что нелюбовь Англии к Ла Лиги не дает им узнать, как хорош Беллингем

Экс-хавбек «Ливерпуля» и «Реала» Стив Макманаман расплескался в овациях Джуду Беллингему, но посетовал, что в Англии недооценивают хавбека.

«Не понимаю, что с Англией, ведь здесь почти не смотрят Ла Лигу. Я же делаю это часто, отчего знаю, что Джуд Беллингем невероятно хорош в кризисном «Реале».

Я хочу сказать, что он молод и крайне силен. Его навыки игры на мяче и действия перед соперником… немногие могут это повторить.

Мало кто может делать сложные вещи так легко, это важно для следующего поколения футболистов. Мы видим, что он не такой, как все. Джуд особенный», – сказал Макманаман.

Согласны?