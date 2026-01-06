Суперкубок Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» играет с «Самсунспором»

В Суперкубке Турции проходят матчи 1/2 финала.
В 1/2 финала Суперкубка Турции в понедельник «Галатасарай» разгромил «Трабзонспор» (4:1).
Во вторник «Фенербахче» встречается с «Самсунспором».
Суперкубок Турции
1/2 финала
Фенербахче
Эдерсон, Мерджан, Остервольде, Шкриньяр, Мюльдюр, Юксек, Элмаз, Актюркоглу, Асенсио, Мусаба, Дуран
Запасные: Шиманьски, Караташ, Айдын, Сеюнджю, Юреген, Битерге, Четин, Демир
Самсунспор:
Коджук, Шатка, Чифт, Боревкович, Хольсе, Томассон, Юксел, Макумбу, Явру, Сисай, Муандилмаджи
Запасные: Айдогду, Ялдыр, Бюльбюль, Посядала, Терюз, Генюль, Айдын, Мендес
Галатасарай
Чакыр, Эльмали, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Сара, Гюндоган, Йылмаз, Акгюн, Сане, Икарди
Запасные: Кутуджу, Гювенч, Уньяй, Торрейра, Гюрпюз, Караташ, Айхан, Кахраман, Лемина, Юзгеч
Трабзонспор:
Онана, Саатчи, Туфан, Батагов, Пина, Бушуари, Олаигбе, Жаболь-Фолькарелли, Мучи, Зубков, Аугусто
Запасные: Сарыалиоглу, Йылдырым, Малкочоглу, Сикан, Нвакаэме, Чанак, Чевиккан, Индже, Тунджер, Чакыроглу
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.