Live
2

Суперкубок Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» играет с «Самсунспором»

В Суперкубке Турции проходят матчи 1/2 финала.

В 1/2 финала Суперкубка Турции в понедельник «Галатасарай» разгромил «Трабзонспор» (4:1).

Во вторник «Фенербахче» встречается с «Самсунспором».

Суперкубок Турции

1/2 финала

Суперкубок. Полуфинал
6 января 17:30, Yeni Adana Stadyumu
Фенербахче
Первый тайм
1 - 0
0′
Самсунспор
33’
Боревкович
  Актюркоглу
4’
Фенербахче
Эдерсон, Мерджан, Остервольде, Шкриньяр, Мюльдюр, Юксек, Элмаз, Актюркоглу, Асенсио, Мусаба, Дуран
Запасные: Шиманьски, Караташ, Айдын, Сеюнджю, Юреген, Битерге, Четин, Демир
1тайм
Самсунспор:
Коджук, Шатка, Чифт, Боревкович, Хольсе, Томассон, Юксел, Макумбу, Явру, Сисай, Муандилмаджи
Запасные: Айдогду, Ялдыр, Бюльбюль, Посядала, Терюз, Генюль, Айдын, Мендес
Подробнее
Суперкубок. Полуфинал
5 января 17:30, Kalyon Stadyumu
Галатасарай
Завершен
4 - 1
Трабзонспор
Матч окончен
90’
+3’
Аугусто   Чакыроглу
90’
Саатчи
88’
Пина   Чанак
87’
Зубков   Малкочоглу
  Икарди
81’
Йылмаз   Кутуджу
79’
Санчес   Лемина
79’
77’
Олаигбе   Нвакаэме
Эльмали   Караташ
71’
Акгюн   Айхан
71’
  Акгюн
63’
Гюндоган   Торрейра
61’
55’
  Аугусто
50’
Батагов
2тайм
Перерыв
  Эльмали
45’
+3’
  Йылмаз
38’
Сара
28’
Галатасарай
Чакыр, Эльмали, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Сара, Гюндоган, Йылмаз, Акгюн, Сане, Икарди
Запасные: Кутуджу, Гювенч, Уньяй, Торрейра, Гюрпюз, Караташ, Айхан, Кахраман, Лемина, Юзгеч
1тайм
Трабзонспор:
Онана, Саатчи, Туфан, Батагов, Пина, Бушуари, Олаигбе, Жаболь-Фолькарелли, Мучи, Зубков, Аугусто
Запасные: Сарыалиоглу, Йылдырым, Малкочоглу, Сикан, Нвакаэме, Чанак, Чевиккан, Индже, Тунджер, Чакыроглу
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?18683 голоса
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoСамсунспор
logoТрабзонспор
logoГалатасарай
logoСуперкубок Турции
logoФенербахче
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
8 минут назадТесты и игры
ФБР направило делегацию на Кубок Африки. Агенты изучают меры безопасности на матчах турнира в преддверии ЧМ-2026
10 минут назад
Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»
44 минуты назад
Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
48 минут назад
Капелло о проблемах сборной Италии: «У «Милана» в старте один итальянец, в «Юве» – два, в «Интере» – 4-5. Дети в 12 лет изучают тактику – зачем? Нужно работать с мячом, знать азбуку футбола»
сегодня, 17:08
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Лечче», «Ювентус» против «Сассуоло», «Комо» разгромил «Пизу»
сегодня, 17:00Live
Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»
сегодня, 16:55
«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)
сегодня, 16:33
Семшов о Карседо: «Чем он заслужил назначение в «Спартак»? Известен как помощник Эмери, не более. Удивлен, что не доверились нашему специалисту. Почему не Романов?»
сегодня, 16:29
Фердинанд об увольнении Аморима: «Удивлен, но его статистика – худшая со времен Фергюсона. Обычно Рубен был жизнерадостным, но последние выступления удручали. Все началось до Рождества»
сегодня, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
4 минуты назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» в гостях у «Гранады»
8 минут назадLive
Линекер об увольнении Аморима: «Он будто сам его спровоцировал. Игроки не подходили под его стиль, «МЮ» не поддержал Рубена. Клуб в последние годы – настоящий бардак»
24 минуты назад
Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
38 минут назад
«Лечче» – «Рома». 0:1 – Фергюсон забил. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)
сегодня, 17:07
Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»
сегодня, 16:49
Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
сегодня, 16:44
Оуэн об Амориме: «Отставка стала неизбежной после его слов. «МЮ», должно быть, доволен, что он дал идеальный повод для расставания»
сегодня, 15:16
Кухарчук о Карседо и «Спартаке»: «Хотелось бы, чтобы народную команду тренировал россиянин – взять Юрана или Талалаева. Менять одного иностранного тренера на другого…»
сегодня, 14:45