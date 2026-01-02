Эндрик показал переписку с Камавинга после перехода в «Лион». Француз дал парню важный совет

Остаток сезона-2025/26 Эндрик проведет в аренде у «Лиона». В текущей кампании бразилец вышел в старте «Мадрида» лишь один раз – в матче 1/16 Кубка Испании против «Талаверы» из третьего дивизиона. Голевыми действиями парень не отметился, но получил от прессы за смех после пропущенного Андреем Луниным гола.

Нападающий сыграет в Лиге 1 впервые. К переезду в новый клуб и страну бразильца подготовил Эдуардо Камавинга. Француз дал юному партнеру важный совет:

«Брооо, ты должен знать, что главный соперник твоего клуба «Лион» – это «Сент-Этьен», а их клубный цвет – зеленый. Так что пока ты будешь там, тебе нельзя надевать ничего зеленого!»

Переписку с Камавинга показал сам Эндрик.

Для Эндрика это плохая новость: он является рекламным лицом бразильской кредитной компании, чей фирменный цвет – зеленый.

Эдуардо плохого не посоветует.