Масалитин о Карседо: «Спартак» заслуживает большего. Это народная команда, флагман нашего футбола. Рыба гниет с головы, разбираться в первую очередь надо с руководством»

Масалитин: «Спартак» должен возглавлять человек с именем.

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака ».

«Понимаете, мне кажется, что «Спартак» на большее наиграл. И на мой взгляд, команду должен возглавлять человек с именем.

«Спартак» – народная команда, флагман нашего футбола. Да, в последнее время у клуба многое не складывается, но, как говорится, рыба гниет с головы. Здесь, в первую очередь, нужно разбираться с руководством: почему в команде происходят постоянные тренерские отставки, почему все развивается именно так. Нужно уже выбрать систему и придерживаться ее. Честно говоря, эта тренерская чехарда уже надоела: приходят, уходят, а положительного результата нет.

Получается на два с половиной года контракт. Но ведь со Станковичем все было так же: хороший контракт, а потом его внезапно расторгли. Поэтому, если честно, снова много вопросов к руководству и к самому назначению. Это тренер, который, по большому счету, ничего серьезного не добился. Да, он выводил команду в еврокубки, но давайте честно: чемпионат Кипра – это все-таки чемпионат Кипра. Не знаю.

Повторюсь еще раз: «Спартак» заслуживает большего», – сказал Масалитин.