🥹 Мы так и не поняли, насколько Васкес крутой. Посмотрите, как он поддерживал Модрича перед последним матчем, хоть и сам уходил после 10 сезонов ❤️🩹
Лука Модрич летом покинул мадридский «Реал» после 13 сезонов в клубе. Разумеется, это событие стало для него драматичным событием жизни.
Модрич даже заплакал в автобусе по пути на последний матч за «Реал» – но рядом сидел Лукас Васкес, который тоже покидал команду спустя 10 сезонов, и он с улыбкой поддержал хорвата.
А Васкесу, наверное, тоже было непросто.