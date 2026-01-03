🥹 Мы так и не поняли, насколько Васкес крутой. Посмотрите, как он поддерживал Модрича перед последним матчем, хоть и сам уходил после 10 сезонов ❤️‍🩹

Лука Модрич летом покинул мадридский «Реал» после 13 сезонов в клубе. Разумеется, это событие стало для него драматичным событием жизни.

Модрич даже заплакал в автобусе по пути на последний матч за «Реал» – но рядом сидел Лукас Васкес, который тоже покидал команду спустя 10 сезонов, и он с улыбкой поддержал хорвата.

А Васкесу, наверное, тоже было непросто.