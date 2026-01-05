Сульшер готов вернуться в «МЮ» в качестве временного тренера после отставки Аморима (Рич Фэй)

Сульшер готов вернуться в «МЮ».

Оле Гуннар Сульшер готов вернуться в «Манчестер Юнайтед» после увольнения Рубена Аморима .

Сегодня «МЮ» объявил об отставке Аморима с поста главного тренера.

По данным журналиста Рича Фэя, Сульшер готов вернуться в клуб в качестве временного тренера.

Ранее норвежский специалист возглавлял «МЮ» с декабря 2018 по ноябрь 2021 года, под его руководством команда занимала 2-е и 3-е место в АПЛ, а также выходила в финал Лиги Европы.

В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед » идет на 6-м месте, набрав 31 очко в 20 турах.

Ранее утверждалось , что «Юнайтед» рассматривает возглавляющего «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера как главного кандидата на замену Амориму, также клуб рассмотрит кандидатуры главного тренера «Ипсвича» Кирана Маккенны и Энцо Марески, уволенного из «Челси», а также Юлиана Нагельсманна, возглавляющего сборную Германии. Возможно также назначение временного тренера .

