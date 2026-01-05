Аморим не планирует работать до июня, он хочет отдохнуть после увольнения из «МЮ». Тренер может передумать, если его пригласит топ-клуб (Maisfutebol)

Рубен Аморим не будет работать до конца сезона.

Рубен Аморим не планирует возвращаться к работе в этом сезоне.

Сегодня португальский специалист был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед ».

По информации Maisfutebol, Аморим не хочет браться за работу в новом проекте как минимум до июня.

Рубен сказал людям из своего окружения, что хочет отдохнуть в ближайшие месяцы и хорошо обдумать следующий шаг в своей карьере. Его планы могут измениться только в том случае, если он получит «предложение, от которого невозможно отказаться» – например, если его пригласит топ-клуб.