  • Аллегри об 1:1 с «Дженоа»: «Урок зрелости для «Милана», если хотим попасть в топ-4. Мы слишком торопились, а это ни к чему не приводит»
Аллегри об 1:1 с «Дженоа»: «Урок зрелости для «Милана», если хотим попасть в топ-4. Мы слишком торопились, а это ни к чему не приводит»

Массимилиано Аллегри оценил ничью «Милана» против «Дженоа».

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 19-го тура Серии А против «Дженоа» (1:1).

«В футболе ты принимаешь результат таким, какой он есть. Мы должны извлечь из этого матча позитивные моменты.

Соперник очень хорошо сдержал нас. Несмотря на очень сложный первый тайм, мы оказались в выгодном положении, но пропустили гол.

Во втором тайме соперник сбавил темп, а мы, наоборот, активизировались.

Нам нужно улучшить свою выдержку в противостоянии с командами, играющими в низком блоке, чтобы не оставлять себя беззащитными в контратаках, из-за чего мы рисковали проиграть матч.

Это урок зрелости, если мы хотим достичь своей цели – попасть в четверку лучших. Нам нужно совершенствоваться.

Нам не хватило терпения. Мы слишком торопились, а спешка ни к чему не приводит», – сказал Массимилиано Аллегри.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
