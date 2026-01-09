Аллегри об 1:1 с «Дженоа»: «Урок зрелости для «Милана», если хотим попасть в топ-4. Мы слишком торопились, а это ни к чему не приводит»
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 19-го тура Серии А против «Дженоа» (1:1).
«В футболе ты принимаешь результат таким, какой он есть. Мы должны извлечь из этого матча позитивные моменты.
Соперник очень хорошо сдержал нас. Несмотря на очень сложный первый тайм, мы оказались в выгодном положении, но пропустили гол.
Во втором тайме соперник сбавил темп, а мы, наоборот, активизировались.
Нам нужно улучшить свою выдержку в противостоянии с командами, играющими в низком блоке, чтобы не оставлять себя беззащитными в контратаках, из-за чего мы рисковали проиграть матч.
Это урок зрелости, если мы хотим достичь своей цели – попасть в четверку лучших. Нам нужно совершенствоваться.
Нам не хватило терпения. Мы слишком торопились, а спешка ни к чему не приводит», – сказал Массимилиано Аллегри.