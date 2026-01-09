«Ноттингем» ведет переговоры о трансфере Фраттези. «Интер» хочет 35 млн евро за хавбека

«Ноттингем Форест» интересуется Давиде Фраттези.

«Ноттингем Форест » ведет переговоры о трансфере 26-летнего центрального полузащитника «Интера » Давиде Фраттези .

Итальянский клуб запрашивает сумму в размере 35 миллионов евро за хавбека.

В нынешнем сезоне Фраттези сыграл 9 матчей в Серии А и не сделал результативных действий. В среднем он проводит 22 минуты на поле. Его статистику можно изучить по ссылке .