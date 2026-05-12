Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»

Джейми Каррагер оценил ситуацию с тренерской позицией в «Ливерпуле».

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о ситуации с главным тренером команды Арне Слотом.

На данный момент мерсисайдцы занимают четвертое место в таблице АПЛ.

«Меня беспокоит ситуация с «Ливерпулем » и Арне Слотом . Не повторится ли история с Эриком тен Хагом , который провел отличный первый сезон, затем очень плохой второй, и сохранил работу, основываясь на результатах первого сезона?

А потом к октябрю или ноябрю все пошло наперекосяк, и пришлось менять тренера.

Это опасение болельщиков «Ливерпуля», но, судя по тому, что мы слышим, Арне Слоту дадут еще один шанс в следующем сезоне.

Но многие болельщики «Ливерпуля» уверены, что Алонсо готов прийти в клуб, и если бы он был нужен, то он бы перешел.

Но, похоже, клуб принял решение по Слоту, и тот факт, что Хаби Алонсо ведет переговоры с «Челси », говорит о многом, потому что если бы у него было предчувствие о возможной смене тренера в «Ливерпуле», он бы перешел туда», – сказал Джейми Каррагер.