Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о ситуации с главным тренером команды Арне Слотом.
На данный момент мерсисайдцы занимают четвертое место в таблице АПЛ.
«Меня беспокоит ситуация с «Ливерпулем» и Арне Слотом. Не повторится ли история с Эриком тен Хагом, который провел отличный первый сезон, затем очень плохой второй, и сохранил работу, основываясь на результатах первого сезона?
А потом к октябрю или ноябрю все пошло наперекосяк, и пришлось менять тренера.
Это опасение болельщиков «Ливерпуля», но, судя по тому, что мы слышим, Арне Слоту дадут еще один шанс в следующем сезоне.
Но многие болельщики «Ливерпуля» уверены, что Алонсо готов прийти в клуб, и если бы он был нужен, то он бы перешел.
Но, похоже, клуб принял решение по Слоту, и тот факт, что Хаби Алонсо ведет переговоры с «Челси», говорит о многом, потому что если бы у него было предчувствие о возможной смене тренера в «Ливерпуле», он бы перешел туда», – сказал Джейми Каррагер.