  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
16

Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»

Джейми Каррагер оценил ситуацию с тренерской позицией в «Ливерпуле».

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о ситуации с главным тренером команды Арне Слотом.

На данный момент мерсисайдцы занимают четвертое место в таблице АПЛ.

«Меня беспокоит ситуация с «Ливерпулем» и Арне Слотом. Не повторится ли история с Эриком тен Хагом, который провел отличный первый сезон, затем очень плохой второй, и сохранил работу, основываясь на результатах первого сезона?

А потом к октябрю или ноябрю все пошло наперекосяк, и пришлось менять тренера.

Это опасение болельщиков «Ливерпуля», но, судя по тому, что мы слышим, Арне Слоту дадут еще один шанс в следующем сезоне.

Но многие болельщики «Ливерпуля» уверены, что Алонсо готов прийти в клуб, и если бы он был нужен, то он бы перешел.

Но, похоже, клуб принял решение по Слоту, и тот факт, что Хаби Алонсо ведет переговоры с «Челси», говорит о многом, потому что если бы у него было предчувствие о возможной смене тренера в «Ливерпуле», он бы перешел туда», – сказал Джейми Каррагер.

«Зенит» уже точно чемпион?26320 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
logoХаби Алонсо
logoЧелси
logoЭрик тен Хаг
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эти гении оставят Слота и отдадут Челси Алонсо. Двойной факап намечается
Мда, они реально собираются оставить Слота...
Ответ set32
Мда, они реально собираются оставить Слота...
скорее всего в декабре был скандал Салах-Слот - на ковре у топ менеджеров клуба, и менеджмент решили слить Салаха и оставить Слота. И вот щас откатывать это решение и убирать Слота, когда Салах и так уже уходит - это было бы двойной удар по репутации и авторитету. Ну плохо, что поделать. Все ошиблись - и Слот и Салах и руководство.
Зачем пример 7хага? Есть отличный пример с БРо в Ливерпуле. Сезон 2013-14 борется за чемпионство, 2 место, отстали на 2 очка. Следующий сезон 14-15 провальный, 62 очка, 6 место. Оставили. И что итого? Уволили в октябре сезона 2015-16, после 8 туров, и началась эра Клоппа.
Йаролла нормальный тренер. Ставит футбол который я люблю, без лишнего катания, взрывной вертикальный с высоким прессингом, ему только не хватает какого нибудь трофея.
Так и будет
Все к тому идет.
Тут ещё есть такой момент. Генри звал Алонсо после ухода Клоппа, но тот хотел только в реал. Видимо второй раз не хотят просить
Ответ mastadon
Тут ещё есть такой момент. Генри звал Алонсо после ухода Клоппа, но тот хотел только в реал. Видимо второй раз не хотят просить
И правильно делают, гордость нужно иметь
Ответ Liverpool_YNWA
И правильно делают, гордость нужно иметь
Гордость гордостью, но хороший тренер тоже неплохо
С учетом некомпетентности руководства Челси переживать об утере Шаби не стоит, даже если его и назначат, уволят к зиме там и то подберете его
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Отменен хет-трик Месси в матче с «Цинциннати». Третий мяч форварда «Интер Майами» записали как автогол вратаря Селентано
23 минуты назадВидео
Флик не стал комментировать заявления Переса о краже титулов: «Не буду отвечать»
39 минут назад
Флорентино Перес: «Считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала». Нет спешки с его контрактом. Он помог выиграть нам два последних титула ЛЧ»
сегодня, 05:01
Видеоквизы и проверка географии. Новинки в Игровой
сегодня, 05:00
Сафонов – чемпион Франции, победа «Ак Барса» с хет-триком Миллера, «Интер» взял Кубок Италии, поражение «Барсы», «Ман Сити» в 2 очках от «Арсенала», вратарь «Пари НН» Медведев извинился за мат и другие новости
сегодня, 04:10
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 5:3 с «Цинциннати», «Канзас Сити» Шапи обыграл «Гэлакси» Ройса
сегодня, 02:40
Месси и Муса с 11 голами делят 2-е место в гонке бомбардиров МЛС. Форвард «Интер Майами» набрал 11+4 в 12 матчах сезона
сегодня, 02:06
Месси сделал дубль против «Цинциннати», забив 908-й, 909-й голы в карьере. Его третий гол в матче переписали. У Роналду 971 мяч
сегодня, 01:55
Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Лансом». У остальных игроков «ПСЖ» нет оценок выше 6
вчера, 23:04
«Бенфика» предложила Моуринью новый контракт на фоне интереса «Реала». Португальцы получат компенсацию в 7 млн евро, если тренер уйдет (Record)
вчера, 22:56
Ко всем новостям
Последние новости
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
8 минут назад
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
51 минуту назад
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Реал Сосьедад» Захаряна, «Реал» примет «Овьедо»
сегодня, 04:20
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
вчера, 22:54
Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог «Интеру»
вчера, 22:07
«Париж» против вручения «ПСЖ» трофея на своем стадионе перед дерби. Полиция отказала парижанам в просьбе отпраздновать титул на «Парк-де-Пренс»
вчера, 21:48
«Ле-Ман» сыграет в Лиге 1 впервые с 2010 года
вчера, 20:42
Рекомендуем