Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»

Александр Алаев: у Батракова есть качестве заиграть в более сильной.

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о перспективах полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова .

«Я бы хотел, чтобы все наши главные звезды, а Батраков – одна из главных звезд РПЛ, играли и радовали наших болельщиков.

В то же время я понимаю амбиции. У него есть качества, чтобы заиграть в более сильной лиге.

Я же не буду говорить, что РПЛ – самая сильная лига. Конечно, есть лиги более статусные и сильные.

Мне бы просто хотелось, чтобы он, его окружение, руководство клуба сделали правильный выбор. Чтобы у него карьера сложилась так же, как у Матвея Сафонова , не как у других ребят, у которых не получилось.

Они уехали отсюда в качестве звездочек, а там не получилось по разным причинам.

Мне бы хотелось, чтобы он уехал в большой клуб, пусть докажет, станет игроком основного состава, выиграет титулы. Это будет настоящей рекламой РПЛ», – сказал Александр Алаев.