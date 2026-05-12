  • Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Я бы хотел, чтобы все наши главные звезды, а Батраков – одна из главных звезд РПЛ, играли и радовали наших болельщиков.

В то же время я понимаю амбиции. У него есть качества, чтобы заиграть в более сильной лиге.

Я же не буду говорить, что РПЛ – самая сильная лига. Конечно, есть лиги более статусные и сильные.

Мне бы просто хотелось, чтобы он, его окружение, руководство клуба сделали правильный выбор. Чтобы у него карьера сложилась так же, как у Матвея Сафонова, не как у других ребят, у которых не получилось.

Они уехали отсюда в качестве звездочек, а там не получилось по разным причинам.

Мне бы хотелось, чтобы он уехал в большой клуб, пусть докажет, станет игроком основного состава, выиграет титулы. Это будет настоящей рекламой РПЛ», – сказал Александр Алаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Вот многие говорят, мол зачем уезжать, мол ослоблять лигу, но мне как спартаковцу за Батракова, Кисляка и тд, будет приятней болеть за них как россиян в Европе, чем в клубах конкурентах, да и за условного Литвинова болел бы в Европе, как россиянина, спартаковца, а на его место и другого бы нашли, всегда же классно когда твой соотечественник показывает себя в мире, Овечкина взять, вся страна им гордится, а в КХЛ был бы одним из....
Да только есть одно , уровень таланта , надеюсь он перепрыгнет Кузяева и достигнет уровня Головина ,а ты про Овечкина ещё Месси напиши
У Батракова подруга старая, как и у Макрона. Будут в Париже дружить семьями)))
