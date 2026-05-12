Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Я бы хотел, чтобы все наши главные звезды, а Батраков – одна из главных звезд РПЛ, играли и радовали наших болельщиков.
В то же время я понимаю амбиции. У него есть качества, чтобы заиграть в более сильной лиге.
Я же не буду говорить, что РПЛ – самая сильная лига. Конечно, есть лиги более статусные и сильные.
Мне бы просто хотелось, чтобы он, его окружение, руководство клуба сделали правильный выбор. Чтобы у него карьера сложилась так же, как у Матвея Сафонова, не как у других ребят, у которых не получилось.
Они уехали отсюда в качестве звездочек, а там не получилось по разным причинам.
Мне бы хотелось, чтобы он уехал в большой клуб, пусть докажет, станет игроком основного состава, выиграет титулы. Это будет настоящей рекламой РПЛ», – сказал Александр Алаев.