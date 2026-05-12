Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»

Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился размышлениями на тему финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «ПСЖ» и «Арсенал».

«Арсенал » получил мощный импульс. Они обыграли «Атлетико», посмотрели, как «Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном», а затем одержали победу над «Вест Хэмом» (1:0).

Такая победа гораздо более особенная, чем победа со счетом 3:0. Конечно, хотелось бы выигрывать матчи легко, но такие результаты вселяют уверенность, стойкость и дают импульс.

В финале Лиги чемпионов им нужно подумать о своих оборонительных способностях, о том, как они смогут на протяжении 90 минут превосходить команду, которая лучше их.

Потому что «ПСЖ» лучше их. От этого никуда не деться. «ПСЖ» сейчас лучше «Арсенала» – и они это демонстрировали в течение последних двух сезонов.

Для Микеля Артеты это шанс выйти на новый уровень, победа в Лиге чемпионов стала бы невероятным достижением.

Победа в АПЛ впервые за 22 года – это огромное достижение, но завоевание еще и титула Лиги чемпионов было бы невероятным результатом.

Кажется, сейчас подходящий момент для победы «Арсенала» в АПЛ, но не совсем подходящий момент для победы в Лиге чемпионов.

Кажется, сейчас подходящий момент для второй победы подряд для «ПСЖ », а Луис Энрике сможет встать в один ряд с богоподобными тренерами, которые этого добились», – сказал Гари Невилл в подкасте Sky Sports.