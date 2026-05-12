Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился размышлениями на тему финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «ПСЖ» и «Арсенал».

«Арсенал» получил мощный импульс. Они обыграли «Атлетико», посмотрели, как «Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном», а затем одержали победу над «Вест Хэмом» (1:0).

Такая победа гораздо более особенная, чем победа со счетом 3:0. Конечно, хотелось бы выигрывать матчи легко, но такие результаты вселяют уверенность, стойкость и дают импульс.

В финале Лиги чемпионов им нужно подумать о своих оборонительных способностях, о том, как они смогут на протяжении 90 минут превосходить команду, которая лучше их.

Потому что «ПСЖ» лучше их. От этого никуда не деться. «ПСЖ» сейчас лучше «Арсенала» – и они это демонстрировали в течение последних двух сезонов.

Для Микеля Артеты это шанс выйти на новый уровень, победа в Лиге чемпионов стала бы невероятным достижением.

Победа в АПЛ впервые за 22 года – это огромное достижение, но завоевание еще и титула Лиги чемпионов было бы невероятным результатом.

Кажется, сейчас подходящий момент для победы «Арсенала» в АПЛ, но не совсем подходящий момент для победы в Лиге чемпионов.

Кажется, сейчас подходящий момент для второй победы подряд для «ПСЖ», а Луис Энрике сможет встать в один ряд с богоподобными тренерами, которые этого добились», – сказал Гари Невилл в подкасте Sky Sports.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metro
почему об Арсенале спрашивают именно у бывших игроков мю: Невилл, Скоулз, Фердинанд, Руни, Шмейхель. Они сами то не хотят себя проявить в тренерстве??? или только Арсенал критиковать языками чесать?
Ну опрашивают же ветеранов Спартака, на множество тем.
В ожидании какого-нибудь ответа острого.
Так же и на острове.
ветеранов мю наверное нужно спрашивать об их команде и делах, а то вот грязью поливают Артету, который ТРЕНИРУЕТ, а не языком на телек чешет
сейчас подходящий момент для победы «Арсенала» в АПЛ, но не совсем подходящий момент для победы в Лиге чемпионов...
Посмотрел источник на английском, и Невилл реально сказал это. Что тогда подходящий момент для победы в ЛЧ, если команда вышла в финал?
У Гари это может быть ретроградный Меркурий
Ну понять можно что имел в виду
Победа в АПЛ хоть и станет большой радостью, но она видится по праву нашей
В лч же, хоть и буду кайфовать от победы, но команда как будто не достигла своего потолка, особенно в плане атаки.
Давайте больше категоричных комментариев экспертов. Арсенал ведь чисто случайно вышел в финал без единого поражения.
Хочется, чтобы Арсенал взял АПЛ и ЛЧ)))
Сильнее. Но, побороться можно.
Эти эксперды не учитывают, что это финал. Здесь может случиться, что угодно
Ну Невилл ничего такого не сказал. ПСЖ и правда играет острее и, скорее всего, будет свежее. Так что надо очень постараться Арсеналу.
В прошлом году ПСЖ в очном домашнем матче уступил по ударам, ударам в створ, ударам из штрафной, владению и территории. Непонятно, в чем это преимущество ПСЖ
На табло? Вы же не первый день смотрите футбол, должны знать, что а) команда, ведущая в счете, часто позволяет сопернику владеть мячом, б) важно не количество ударов, а откуда они наносятся, и кем.
А за год до этого преимущество «на табло» было у Реала. Правда в прошлом сезоне он почему-то проиграл Арсеналу, который, в свою очередь, проиграл ПСЖ. Подход «счет на табло» не способен ничего ни объяснить, ни предсказать, это просто фиксация результата
в одном конкретном матче - победить может любой
Думает ли так Невилл действительно? Я не знаю и не уверен. Это медиа-бизнес, у каждого такого уровня эксперта хороший оклад и куча обязательств по тому, чтобы разжигать и резонировать. Это скорее шоу персонажей, где правда мало кого интересует. :)
ПСЖ свежее однозначно, но на счет сильнее спорно! некоторые игроки Арсенала провели на 1000 минут больше игроков ПСЖ, это может сказаться, нужно забирать чемпионство в АПЛ в матче с Бернли, чтобы основа хотя 1,5 недели отдохнула до финала, но если Бормут конечно упрется с Сити!!!
Не люблю Арсенал, но арабов не люблю больше. Так что тут за Арсенал!
