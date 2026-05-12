Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился размышлениями на тему финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «ПСЖ» и «Арсенал».
«Арсенал» получил мощный импульс. Они обыграли «Атлетико», посмотрели, как «Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном», а затем одержали победу над «Вест Хэмом» (1:0).
Такая победа гораздо более особенная, чем победа со счетом 3:0. Конечно, хотелось бы выигрывать матчи легко, но такие результаты вселяют уверенность, стойкость и дают импульс.
В финале Лиги чемпионов им нужно подумать о своих оборонительных способностях, о том, как они смогут на протяжении 90 минут превосходить команду, которая лучше их.
Потому что «ПСЖ» лучше их. От этого никуда не деться. «ПСЖ» сейчас лучше «Арсенала» – и они это демонстрировали в течение последних двух сезонов.
Для Микеля Артеты это шанс выйти на новый уровень, победа в Лиге чемпионов стала бы невероятным достижением.
Победа в АПЛ впервые за 22 года – это огромное достижение, но завоевание еще и титула Лиги чемпионов было бы невероятным результатом.
Кажется, сейчас подходящий момент для победы «Арсенала» в АПЛ, но не совсем подходящий момент для победы в Лиге чемпионов.
Кажется, сейчас подходящий момент для второй победы подряд для «ПСЖ», а Луис Энрике сможет встать в один ряд с богоподобными тренерами, которые этого добились», – сказал Гари Невилл в подкасте Sky Sports.
В ожидании какого-нибудь ответа острого.
Так же и на острове.
Посмотрел источник на английском, и Невилл реально сказал это. Что тогда подходящий момент для победы в ЛЧ, если команда вышла в финал?
Победа в АПЛ хоть и станет большой радостью, но она видится по праву нашей
В лч же, хоть и буду кайфовать от победы, но команда как будто не достигла своего потолка, особенно в плане атаки.