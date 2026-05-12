Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро

30

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке.

Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и биржам Испании, принявшая решение о наложении штрафа на бывшего футболиста за сделку, совершенную им в начале 2021 года.

Пике приобрел акции, используя инсайдерскую информацию, и получил значительную прибыль.

22 января 2021 года компания Atrys Health объявила о предложении приобрести Aspy Global Services, компанию, генеральным директором которой был Хосе Элиас Наварро, который, как утверждается, за два дня до этого сообщил Пике о переговорах.

Испанец приобрел 104 166 бумаг по цене 2,29 евро за акцию, заплатив примерно 240 000 евро.

В день продажи, 27 января, акции торговались на 22% выше, по цене 2,80 евро, увеличив стоимость портфеля спортсмена на 50 тысяч евро.

В Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам Испании заявили, что имело место «злоупотребление рынком путем приобретения акций, обладая конфиденциальной информацией».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Vozpopuli
ооо, знакомая песня. помню как старина ригобер мне тут рассказывал, что его портфель тоже увеличивается утром из-за сменки и бутербродов
а к вечеру сдувается, потому что он все сожрал и сменку прое*?)
Вы до сих пор вместе в офис ходите?
Он вообще честно жить умеет?
Какой-нибудь Перес приближенный к правительству спокойно за счёт такой информации миллиарды делает, а обычный работяга немного подзаработал деньжат и тут же получил штраф:) Вот и вся суть:))
Нэнси Пелоси, у которой как раз на таких инсайдах состояние раз в 200 больше официального заработка, вообще закашлялась от смеха)
Плюс 50, минус 200. Такой себе бизнес)
Никогда не понимал суть этого закона.
То есть если, я вдруг узнал что что-то произойдет с той или иной фирмой, мне тупо запрещено законом совершать какие-либо операции с их акциями?

Это же бред сивой кобылы.
Вся суть биржевых торгов - спекуляции в чистом виде.
Они все, в своей сути, преступны.
Богатые становятся богаче. Вся суть из-за денег в основном, но и не только
Трампу надо пожизненное дать в таком случае
Он просто стрелочник. Весь такой рынок держится на инсайдерской информации, если кто-то не в курсе.
Нэнси Пелоси: "ну и лох же ты, Пике"
P.s. политик, чей портфель шатал рост(рот) индекса Dow Jones
Не украл, не обманул. Ему предложили выгодную сделку,, а потом подставили.
