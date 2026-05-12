Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро

Жерар Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке.

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке.

Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и биржам Испании, принявшая решение о наложении штрафа на бывшего футболиста за сделку, совершенную им в начале 2021 года.

Пике приобрел акции, используя инсайдерскую информацию, и получил значительную прибыль.

22 января 2021 года компания Atrys Health объявила о предложении приобрести Aspy Global Services, компанию, генеральным директором которой был Хосе Элиас Наварро, который, как утверждается, за два дня до этого сообщил Пике о переговорах.

Испанец приобрел 104 166 бумаг по цене 2,29 евро за акцию, заплатив примерно 240 000 евро.

В день продажи, 27 января, акции торговались на 22% выше, по цене 2,80 евро, увеличив стоимость портфеля спортсмена на 50 тысяч евро.

В Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам Испании заявили, что имело место «злоупотребление рынком путем приобретения акций, обладая конфиденциальной информацией».