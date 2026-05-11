🎥 Драма в Турции. Голкипер отбил пенальти в серии, но мяч закрутился в ворота

«Мугласпор» и «Элязыгспор» боролись за выход из второй лиги Турции в первую. Основное время встречи закончилось нулевой ничьей, игра дошла до серии пенальти.

Голкипер Фуркан Косэ отразил удар игрока «Мугласпора»: футболисты «Элязыгспора» уже бросились праздновать, но мяч вильнул точно в сетку ворот. Даже на графике пенальти сперва отметили как нереализованный.

Серия продолжилась. Команды нанесли уже по девять ударов, когда к точке подошел Косэ и не реализовал пенальти. Следующий точный удар футболиста «Мугласпора» обеспечил команде повышение.

Вселенная, ты жестока.