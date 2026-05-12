Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»

Франсеск Фабрегас оценил конфликт Хаби Алонсо и Винисиуса.

Главный тренер «Комо » Франсеск Фабрегас поделился точкой зрения на предмет недопонимания Хаби Алонсо и Винисиуса по ходу этого сезона в «Реале ».

«Это тот момент, когда нужно быть готовым принять правильное решение, и то, что делает тебя лучше как тренера, – это умение думать в первую очередь о команде.

Никто не лучше команды, никто не сильнее команды, и никто не выше команды.

Если у тебя сплоченная и сильная команда, то любой, кто захочет все испортить, может делать все, что захочет, но при этом ты все равно заслужишь уважение команды и в долгосрочной перспективе всегда добьешься лучших результатов», – сказал Франсеск Фабрегас в интервью COPE.