Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
Франсеск Фабрегас оценил конфликт Хаби Алонсо и Винисиуса.
Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас поделился точкой зрения на предмет недопонимания Хаби Алонсо и Винисиуса по ходу этого сезона в «Реале».
«Это тот момент, когда нужно быть готовым принять правильное решение, и то, что делает тебя лучше как тренера, – это умение думать в первую очередь о команде.
Никто не лучше команды, никто не сильнее команды, и никто не выше команды.
Если у тебя сплоченная и сильная команда, то любой, кто захочет все испортить, может делать все, что захочет, но при этом ты все равно заслужишь уважение команды и в долгосрочной перспективе всегда добьешься лучших результатов», – сказал Франсеск Фабрегас в интервью COPE.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
А на деле, без поддержки руководства ни один тренер не справится с разбалованными мальчуганами(особенно которые что-то успели до него выиграть).
Фабрегас так наивно рассуждает потому что ещё не столкнулся ни с чем подобным.