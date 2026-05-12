  • Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
Франсеск Фабрегас оценил конфликт Хаби Алонсо и Винисиуса.

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас поделился точкой зрения на предмет недопонимания Хаби Алонсо и Винисиуса по ходу этого сезона в «Реале».

«Это тот момент, когда нужно быть готовым принять правильное решение, и то, что делает тебя лучше как тренера, – это умение думать в первую очередь о команде.

Никто не лучше команды, никто не сильнее команды, и никто не выше команды.

Если у тебя сплоченная и сильная команда, то любой, кто захочет все испортить, может делать все, что захочет, но при этом ты все равно заслужишь уважение команды и в долгосрочной перспективе всегда добьешься лучших результатов», – сказал Франсеск Фабрегас в интервью COPE.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
43 комментария
Ответ Вкусный Крекер
Воды налил
Конечно, он же рядом с озером работает, там у него этого добра навалом😎
По делу ничего не сказал. Размытая фраза общими словами.
А на деле, без поддержки руководства ни один тренер не справится с разбалованными мальчуганами(особенно которые что-то успели до него выиграть).
Ответ G.H.O.S.T.
По делу ничего не сказал. Размытая фраза общими словами. А на деле, без поддержки руководства ни один тренер не справится с разбалованными мальчуганами(особенно которые что-то успели до него выиграть).
Думаю тут проблемы перевода
Ответ Besa07
Думаю тут проблемы перевода
Думаю, его спросили, а он старался никого не обидеть)
Но Винисиус решил что он выше команды и Перес это подтвердил.
Фабрегас так наивно рассуждает потому что ещё не столкнулся ни с чем подобным.
Ответ Евгений Сидоров
Но Винисиус решил что он выше команды и Перес это подтвердил. Фабрегас так наивно рассуждает потому что ещё не столкнулся ни с чем подобным.
Комментарий скрыт
Ответ Евгений Сидоров
Но Винисиус решил что он выше команды и Перес это подтвердил. Фабрегас так наивно рассуждает потому что ещё не столкнулся ни с чем подобным.
Что там Перес нафиг подтвердил - срочно прибежал в раздевалку и напинал бедненькому Алонсо, что надо кланяться и потакать игрокам, когда у тех происходят истерики? Или все же решил понаблюдать, как тренер, желающий стать выдающимся, будет справляться с такой ситуацией? Тот решил никак не справляться, тупо больше ничего не делать, только плакаться на пресс-конференциях, что он хороший, игроки плохие - это "подтверждение со стороны Переса"? Или это все же Алонсо подтвердил, что не готов или не способен управлять такой раздевалкой, что является одной из его прямых обязанностей?
Хаби зашёл в Реал со словами кто в лучшей форме тот играет, и через 2 недели прогнулся под Мбаппе выпустив в старте на ПСЖ, после его психов ,что не начал в старте с БД. А сезон начал с того,что демонстративно предвзято относился к Винисиусу который до поры до времени(до Классико) терпел , выходил со скамейки и давал результат, в то время как Мбаппе играл постоянно и без замен, и как бы тот не играл его не трогал...
Я так и не понял кого он поддержал - Алонсо или Винисиуса
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Я так и не понял кого он поддержал - Алонсо или Винисиуса
А почему вопрос так стоит? Вини игрок а не президент. Алонсо уволили из-за его результатов
На деле когда Реал забайкотировал вручение ЗМ, того что вручали Родри, а не Виниссиусу, Менеджмент Реала потерял контроль и управление. Звезды поняли что они там власть и начали на себя одеяло тянуть, капризничать. Алонсо просто стал жертвой обстоятельств.
Эй, Сеск! С тобой тут Талалаев пообщаться хочет!
Студент на экзамене вытаскивает билет, к которому не готовился:
Вообще не ясно, что он имел ввиду. Видимо перевод косячный
А теперь еще раз и по-русски пожалуйста.
