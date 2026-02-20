  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» жаловался в УЕФА на состояние искусственного поля «Буде-Глимт». Лаутаро и Зелиньски получили травмы во время матча
21

«Интер» жаловался в УЕФА на состояние искусственного поля «Буде-Глимт». Лаутаро и Зелиньски получили травмы во время матча

«Интер» жаловался в УЕФА на состояние искусственного поля «Буде-Глимт».

«Интер» был недоволен состоянием искусственного поля «Буде-Глимт», на котором проиграл (1:3) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Миланский клуб считает, что качество газона на арене норвежского клуба «даже отдаленно» не соответствует стандартам главного еврокубкового турнира.

Из-за непогоды перед матчем со стадиона было вывезено 80 тонн снега, и на краях поля образовались складки и вмятины, которые были устранены не до конца. Еще до снегопада «Интер» жаловался в УЕФА в неофициальном порядке, опасаясь за безопасность своих игроков. 

В итоге форвард «нерадзурри» Лаутаро травмировал икроножную мышцу и был заменен на 61-й минуте, а вышедший в концовке хавбек Петр Зелиньски также получил повреждение. В качестве меры предосторожности игру пропустили полузащитники «Интера» Давиде Фраттези и Хакан Чалханоглу.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoИнтер
logoХакан Чалханоглу
logoтравмы
logoЛаутаро Мартинес
logoБуде-Глимт
logoДавиде Фраттези
стадионы
logoПетр Зелиньски
logoУЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
Аспмюра
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Буде Глимт же на другом поле играли
Ответ Liver0910
Буде Глимт же на другом поле играли
Если ты никогда не играл на плохих иск полях , не надо тут строчить фигню. Норвежцы на этом поле тренируются и играют , каждую кочку знают и отскок. В ЛЧ на таких полях играть это смех вообще
Щас в Италии посмотрю на них как они на нормальном поле буду выглядеть
Ответ Martin4
Если ты никогда не играл на плохих иск полях , не надо тут строчить фигню. Норвежцы на этом поле тренируются и играют , каждую кочку знают и отскок. В ЛЧ на таких полях играть это смех вообще Щас в Италии посмотрю на них как они на нормальном поле буду выглядеть
Еще один нытик прибежал, сейчас бы Интеру жаловаться на Буде-Глимт🤣
Ответ Данил Колпиков
Нытики
Карма прям моментально сработала 🤣🤣
Ответ Данил Колпиков
Нытики
Нытики не нытики но плохое поле влияет. Норвежцы к этому привыкли но другие. Это конечно не оправдание, Интер изначально расчитывал на классе раскатать и Киву ротацию использовал, вот и получили. Вот на Сан Сиро и посмотрим на Буде
Бастони на таком поле даже симулировать побоялся.
жалоба рассмотрена неофициально
Поле норвежского клуба дисквалифицировано на 3 года , все титулы Буде - Глимт перешли Интеру , и все равно до трех звез змеям далеко
Не то, чтобы на Сан Сиро идеал газона. Финал ЛЧ в свое время выглядел как будто на огороде играли.
Ответ Aggrrist
Не то, чтобы на Сан Сиро идеал газона. Финал ЛЧ в свое время выглядел как будто на огороде играли.
на Сан Сиро исторически дерьмовый газончик, как будто его поливают водой после варки макарон
И мяч ещё слишком круглый был...
Ха-ха
С детства за Будё;)))
Представляю, если б у нас такой стадион принимал лч. столько гавна и вони было б. а вот норвегам можно, а чё такова?
Блин, Киву, возьми скудетто в этом году и хватит. Трэш вообще, какие ещё травмы, нафиг эта ЛЧ нужна. Не дай бог из-за этого в чемпе катиться начнут.
Бастони нырять больно было на таком газоне
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Капелло об 1:3: «Интеру» было тяжело на поле «Буде-Глимт», на «Сан-Сиро» будет совершенно по-другому. У миланцев по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд»
19 февраля, 08:20
Тренер «Буде» Кнутсен о победе над «Интером»: «Нам немного повезло. Хороший результат, но средняя игра. В ответном матче не можем просто обороняться – нужно атаковать»
19 февраля, 00:56
Эспозито об 1:3: «Выход «Интера» в следующий раунд ЛЧ еще возможен. У других команд тоже были проблемы с «Буде» – сделаем все, чтобы переломить ситуацию»
19 февраля, 00:28
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
4 минуты назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
17 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
33 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем