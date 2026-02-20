Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Задачи пересмотрены, ориентируемся на более высокие места»

Гендиректор «Балтики» об РПЛ: ориентируемся на более высокие места.

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов заявил о пересмотре задачи клуба в РПЛ .

После 18 туров калининградцы занимают в таблице 5-е место.

— Задачи пересмотрены, потому что даже арифметически, имея 35 очков, мы точно будем в десятке. Естественно, теперь ставить задачу быть в топ-10 — неправильно. Мы футбольный клуб, спортивная команда и всегда должны ставить перед собой максимальные задачи и их добиваться. Соответственно, сейчас задачи пересмотрены, и мы ориентируемся на более высокие места.

— Черчесов сказал, что для «Ахмата» в этом сезоне пятая позиция будет сродни чемпионству. Какое место станет чемпионством для Балтики?

— Первое.

— Даже так?

— Почему нет? Мы играем в футбол. Против нас выходят такие же 11 людей, у которых две руки и две ноги. Сейчас мы достаточно высоко поднялись для нашего клуба. Ставя амбициозные сверхзадачи, мы, может быть, их не выполним. Но если их не ставить, мы их точно никогда не достигнем, —сказал Измайлов.