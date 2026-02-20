  • Спортс
  Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Задачи пересмотрены, ориентируемся на более высокие места»
Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Задачи пересмотрены, ориентируемся на более высокие места»

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов заявил о пересмотре задачи клуба в РПЛ.

После 18 туров калининградцы занимают в таблице 5-е место.

— Задачи пересмотрены, потому что даже арифметически, имея 35 очков, мы точно будем в десятке. Естественно, теперь ставить задачу быть в топ-10 — неправильно. Мы футбольный клуб, спортивная команда и всегда должны ставить перед собой максимальные задачи и их добиваться. Соответственно, сейчас задачи пересмотрены, и мы ориентируемся на более высокие места.

— Черчесов сказал, что для «Ахмата» в этом сезоне пятая позиция будет сродни чемпионству. Какое место станет чемпионством для Балтики?

— Первое.

— Даже так?

— Почему нет? Мы играем в футбол. Против нас выходят такие же 11 людей, у которых две руки и две ноги. Сейчас мы достаточно высоко поднялись для нашего клуба. Ставя амбициозные сверхзадачи, мы, может быть, их не выполним. Но если их не ставить, мы их точно никогда не достигнем, —сказал Измайлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
44 комментария
Большие профессионалы цели пересмотрели, а трансферный бюджет пересмотреть забыли, бывает.
Тренера сливают как будто
Мой любимый аргумент "Против нас выходят 11 человек. У них 2 руки и 2 ноги"....
Блин, чем я хуже Ван Гога? Ведь у меня мало того, что рук и ног столько же, так еще и уши целые...
ты не из Голландии
Падать будет очень больно значит. Как можно ставить высокие цели, если вы не улучшаете состав?
ВОТ ТЕПЕРЬ Талалаев может с полна требовать увеличения бюджета . Никто Равиля за язык не тянул .
Команда находится в пяти очках от первого места. Впереди 12 туров. Ну что они еще должны заявлять? Избежать зоны стыков, что-ли?
Задачи пересмотреть легко, главное поток своих футболистов в Москву остановите, там ведь ненасытные все клубы. А то и Талалаев на какой-нибудь московский клуб явно засматривается.
Неадекваты с проблемами с головой. Никого не покупают для таких задач, только отпускают игроков. 6 место для Балтики в июне будет супер результатом.
там они че курят🤣🤣🤣максимум 7 место,команда физрука и роботов,весной это не прокатит
Какие «пруфы», дружОК? Новость прочитали полностью, или так- «ПуК» в пустоту, не узнав значение слова ПР…?😎
