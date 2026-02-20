Вендел о срыве трансфера в «Ботафого» в 2025-м: «Был шок. У бога свои планы — значит, так тому и быть. Надеюсь, продолжим побеждать вместе с «Зенитом»

Вендел о срыве трансфера в «Ботафого» в 2025-м: был шок.

Полузащитник «Зенита » Вендел рассказал о срыве своего перехода в «Ботафого » в мае 2025 года.

— Дело было, скорее, в некоторых семейных вопросах, нежели в чем‑то другом. Хотелось оказаться поближе к семье, ребенку. Все‑таки я уже около девяти лет играю за пределами Бразилии. Поэтому когда представилась возможность вернуться, почувствовал, что хотел бы ей воспользоваться. Но с «Ботафого» в итоге не вышло. Ничего страшного — вернулся в «Зенит», чтобы решать задачи с ним.

— Насколько информация об отмене перехода оказалась шокирующей?

— Это действительно был шок. О главных причинах того, почему хотелось вернуться в Бразилию, уже сказал. Плюс хотелось играть на глазах сына, друзей. Был очень воодушевлен возвращением на родину, поэтому, когда узнал, что переход не состоится, сначала оказался шокирован. Но сейчас считаю, что, видимо, не пришел еще момент для того, чтобы вернуться. У бога свои планы — значит, так тому и быть. Жизнь продолжается.

— Как перенастраивались на продолжение карьеры в «Зените»?

— Легко. Потому что был и всегда буду благодарен «Зениту» за все, что клуб для меня сделал. И за то, чего мы вместе добились и еще добьемся. Здесь я вышел на качественно новый уровень, отдавал, забивал, выигрывал титулы. Надеюсь, мы вместе продолжим побеждать, – сказал Вендел .