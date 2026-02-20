  • Спортс
  • Вендел о срыве трансфера в «Ботафого» в 2025-м: «Был шок. У бога свои планы — значит, так тому и быть. Надеюсь, продолжим побеждать вместе с «Зенитом»
12

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о срыве своего перехода в «Ботафого» в мае 2025 года.

— Дело было, скорее, в некоторых семейных вопросах, нежели в чем‑то другом. Хотелось оказаться поближе к семье, ребенку. Все‑таки я уже около девяти лет играю за пределами Бразилии. Поэтому когда представилась возможность вернуться, почувствовал, что хотел бы ей воспользоваться. Но с «Ботафого» в итоге не вышло. Ничего страшного — вернулся в «Зенит», чтобы решать задачи с ним.

— Насколько информация об отмене перехода оказалась шокирующей?

— Это действительно был шок. О главных причинах того, почему хотелось вернуться в Бразилию, уже сказал. Плюс хотелось играть на глазах сына, друзей. Был очень воодушевлен возвращением на родину, поэтому, когда узнал, что переход не состоится, сначала оказался шокирован. Но сейчас считаю, что, видимо, не пришел еще момент для того, чтобы вернуться. У бога свои планы — значит, так тому и быть. Жизнь продолжается.

— Как перенастраивались на продолжение карьеры в «Зените»?

— Легко. Потому что был и всегда буду благодарен «Зениту» за все, что клуб для меня сделал. И за то, чего мы вместе добились и еще добьемся. Здесь я вышел на качественно новый уровень, отдавал, забивал, выигрывал титулы. Надеюсь, мы вместе продолжим побеждать, – сказал Вендел.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Я, кстати, за всю историю футбола не припомню такого игрока. Чтоб бесконечно забивал на сборы, открыто пытался свалить из клуба, но при этом на поле отрабатывал всегда более чем добросовестно, не устраивая скандалов.

Подписан на него в запрещенной социальной сети одной, каждый его отпуск выглядит так, как у меня лето в ранних нулевых — в труханах с какими-то мутными типами за гаражами с сигой и баклашкой дешевого пивла вперемешку с мутным самогоном.

Но при этом человек возвращается со сборов в лучшей форме, чем одноклубники, никогда не забуду, как дядя буквально из аэропорта в матче со Спартаком 2 банки положил.

Уникум
Ответ Лев Бабенко
Если бы этот парень дружил с дисциплиной, он бы легко заиграл в Реале, ПСЖ, Манчестер Сити. Талантом небеса его не обделили...
Ответ Лев Бабенко
грамотно тогда Вендел унизил Спартак, чивоуштам

что правильно

бгг
А че жена с ребенком не может в Питер переехать?
