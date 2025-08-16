🚀 Рейндерс – монстр. Сделал два первых гола «Сити» в АПЛ
Боялись, что уже не увидите тот самый «Манчестер Сити»? Да, риск был.
Но, кажется, обошлось. «Горожане» уверено превосходят крепкий «Вулверхэмптон» в стартовом матче сезона АПЛ. Но главное не это. Новичок Тейани Рейндерс жгет напалмом – голландский хавбек, по сути, сделал первый гол сезона, хоть и не попал в статистику.
А потом и сам забил.
Фанаты в восторге.
💭 «Отправьте «Милану» еще 50 миллионов!»
💭 «Представьте, что будет, когда еще и Родри вернется!»
💭 «Он совершенен».
💭 «Мы вернулись».
💭 «Он стоит своих денег».