🚀 Рейндерс – монстр. Сделал два первых гола «Сити» в АПЛ

Боялись, что уже не увидите тот самый «Манчестер Сити»? Да, риск был.

Но, кажется, обошлось. «Горожане» уверено превосходят крепкий «Вулверхэмптон» в стартовом матче сезона АПЛ. Но главное не это. Новичок Тейани Рейндерс жгет напалмом – голландский хавбек, по сути, сделал первый гол сезона, хоть и не попал в статистику.

А потом и сам забил.

Фанаты в восторге.

💭 «Отправьте «Милану» еще 50 миллионов!»

💭 «Представьте, что будет, когда еще и Родри вернется!»

💭 «Он совершенен».

💭 «Мы вернулись».

💭 «Он стоит своих денег».