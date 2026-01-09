Дасаев о стажировке в сборной Испании: «Это нам не пригодится – мы другие и никогда не будем испанцами или бразильцами. Смысл перенимать то, что нам не подходит? Надо исходить от своего»
Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев считает, что российскому футболу не стоит перенимать все с зарубежного в плане тренировочного процесса, а следует подходить избирательно.
– Ваш знакомый Луис де ла Фуэнте работает в сборной Испании. До сих пор общаетесь?
– Мы с ним два года играли за «Севилью». Он даже приезжал ко мне на 50-летие, но в общем-то сейчас не общаемся.
– Есть ли у вас желание приехать к нему на стажировку в сборную Испании?
– Будет возможность, тогда позвоню ему по этому поводу. Но Луис человек занятой, поэтому надо, чтобы и у него возможность была. Отвлекать его не хочется. А так будет возможность – что-то сделаем. Если поеду в Испанию, обязательно с де ла Фуэнте встретимся.
– А насколько вам было бы интересно изучить тренировки сборной Испании?
– Посмотреть-то тренировки можно, но самое интересное – они нам не пригодятся. Мы совсем другие и никогда не будем испанцами или бразильцами. Поэтому надо исходить от своего. Мы же раньше многое завоевывали, много где играли.
Естественно, брать хорошее у других клубов и стран можно. Но то, что нам не подходит или то, что мы не можем сделать, смысл нам перенимать это? Надо целесообразно к этому подходить, – сказал Дасаев.