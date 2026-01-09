Экс-вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Волгу»

Ульяновская «Волга » объявила о подписании вратаря Егора Бабурина .

В октябре 32-летний Бабурин расторг контракт с «Торпедо ».

«Ульяновцы достигли соглашения о переходе в их стан экс-голкипера питерского «Зенита », казанского «Рубина», «Ростова», «Краснодара» и московского «Торпедо». На лицевом счету Бабурина 54 игры в РПЛ и 124 в ФНЛ.

Прошлый сезон в составе столичных «автозаводцев» завершил в зоне прямого выхода в элиту российского футбола, но по широко известным, неспортивным причинам, вместе с командой и нынешний вынужден был начать снова в Лучшей Лиге мира.

Несмотря на неудачную для черно-белых осень, в двух из шести проведенных матчах оставил свои ворота в неприкосновенности», – говорится в заявлении клуба.

«Волга» занимает 14-е место в PARI Первой лиге, набрав 22 очка за 21 матч.