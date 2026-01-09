Талалаев о «Спартаке»: «Была возможность перейти, я трижды встречался с Каттани. Они не договорились с «Ахматом». Никто не знает, но говорят, что у меня все на вынос, понты дороже денег»

Талалаев про «Спартак»: меня звали на работу, но они не договорились с «Ахматом».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что «Спартак » хотел пригласить его на работу, когда он возглавлял «Ахмат ». Специалист работал в грозненском клубе с 2020 по 2022 год.

«Давайте огня подольем. Я трижды встречался с Лукой Каттани, бывшим спортивным директором. Кто-то об этом знает? Никто! Поэтому, когда говорят, что у меня все на вынос, понты дороже денег… Я такой, какой я есть!

У меня были эти встречи, мы работали, была возможность в какой-то момент. Я сказал: договоритесь с руководителями «Ахмата». Они не договорились. Мы закрыли эту тему. И никто даже об этом не знал на протяжении трех лет.

Хотя Лука говорил: давайте с Камоцци встречаться, давайте дальше переступать», – сказал Талалаев в разговоре с Нобелем Арустамяном на ютуб-канале «Коммент.Шоу».