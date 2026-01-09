Меньян назвал «сукиным сыном» арбитра Мариани после матча с «Дженоа». Вратарь «Милана» возмущался из-за пенальти в добавленное время, Рабьо увел Майка с поля

Вратарь «Милана» Меньян назвал арбитра Мариани «сукиным сыном».

Голкипер «Милана » Майк Меньян был возмущен решением судьи назначить пенальти в ворота «россонери».

«Дженоа » получила право на одиннадцатиметровый на 99-й минуте матча Серии А при счете 1:1. Полузащитник Николаэ Станчу пробил выше ворот. Встреча завершилась вничью (1:1).

В трансляцию французского DAZN попал момент после финального свистка, в котором Меньян называет арбитра Маурицио Мариани «сукиным сыном», критикуя его решение.

На кадрах видно, что француз эмоционально высказывается и активно размахивает руками. Полузащитник миланцев Адриен Рабьо увел Майка, получившего желтую карточку, с поля.

Защитник «Милана» Павлович разбил 11-метровую отметку перед ударом Станчу выше ворот на 99-й в матче с «Дженоа». Томори отпраздновал промах соперника напротив него