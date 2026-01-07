  • Спортс
Месси о Майами: «Здесь я живу гораздо спокойнее. Люди не придают футболу большого значения»

Месси о Майами: здесь я живу гораздо спокойнее.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о жизни в Майами.

«Это правда, что здесь я живу гораздо спокойнее. В той части Майами, где мы живем, все гораздо более по-американски: люди живут по-другому и не придают футболу большого значения.

В Барселоне я постоянно куда-то ходил, и люди к этому привыкли. Я практически родился в Барселоне, прожил там всю жизнь. Всегда ходил в одни и те же места, люди постоянно меня видели, так что это было нормально.

Здесь у нас тоже весьма размеренная жизнь. Мы так же сильно зависим от детей, мы очень вовлечены в их жизнь, в их расписание. Как я уже говорил, они заканчивают уроки, и мы приходим на тренировку», – сказал Месси.

