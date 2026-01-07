  • Спортс
  Алексей Игонин: «Некоторые игроки «Зенита» снизили требования к себе. Интерес других клубов мешает»
Алексей Игонин: «Некоторые игроки «Зенита» снизили требования к себе. Интерес других клубов мешает»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о проблемах петербургского клуба.

«У «Зенита» было мало атакующих действий в первой части сезона. С каждым годом соперники петербуржцев играют все сильнее. Футболисты «Зенита» этого не учитывают. Семак это видит, говорит об этом. Команды РПЛ уже научились играть против «Зенита». 

Мастеровитые футболисты команды считают, что могут обыгрывать всех без особых усилий. Сейчас это уже не так. Некоторые игроки снизили требования к себе, к матчам. Конкуренция внутри команды должна подстегивать их. Некоторые футболисты «Зенита» знают, что ими интересуются другие клубы, и это мешает», — сказал Игонин.

