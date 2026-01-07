Канчельскис о Карседо в «Спартаке»: «Все равно будут за 4–5-е место бороться. Надо было дать Романову шанс доработать до конца сезона»

Канчельскис о Карседо в «Спартаке»: все равно будут за 4–5-е место бороться.

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил назначение Хуана Карседо тренером «Спартака».

«Спартак» всегда выделялся неординарными решениями. Смысл какой назначать сейчас иностранного тренера… Но им виднее. Все равно «Спартак» будет за 4–5-е место бороться. Думаю, надо было дать Романову шанс доработать до конца сезона, а потом решать.

Вот сейчас этот тренер придет, и будут какие‑то изменения, опять надо будет под него покупать игроков… И так далее. Первое место «Спартак» не займет, это однозначно. Дай бог, чтобы все срослось, и во втором круге «Спартак» начал побеждать и хотя бы попал в тройку‑четверку», — сказал Канчельскис.