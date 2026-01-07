  • Спортс
  Семин об обмене Дивеева на Гонду: «Сделка в интересах двух команд. Это укрепит и «Зенит», и ЦСКА»
Семин об обмене Дивеева на Гонду: «Сделка в интересах двух команд. Это укрепит и «Зенит», и ЦСКА»

Семин об обмене Дивеева на Гонду: это укрепит и «Зенит», и ЦСКА.

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

«Эта сделка, на мой взгляд, в интересах двух команд. Другое дело — были ли интересы у игроков? Этого мы не знаем. Наверное, они тоже с удовольствием восприняли это решение. У ЦСКА не хватает нападающего, а у «Зенита» — защитника.

Хорошего игрока из обороны поменяли на хорошего игрока из атаки. Вот и все. По-профессиональному то, что сделали два клуба — это правильно. И, на мой взгляд, это укрепит и один клуб, и второй», — сказал Семин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
