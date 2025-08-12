Алиша Леманн сменила «Ювентус» на «Комо»: новая глава в карьере самой популярной футболистки в мире

Алиша Леманн провела продуктивный сезон в Турине после переезда в Италию в 2024 году, став с командой чемпионкой Серии А и Кубка Италии.

Новый сезон Алиша начнет в новой команде - самая популярная футболистка в мире присоединилась к «Комо».

После заключения трёхлетнего контракта с женской командой ФК «Комо» Алиша Леманн заявила: «Я впервые перешла в независимый клуб, не связанный с мужской командой. Это сыграло важную роль в моём решении. Это показывает, что существует другой подход к футболу, и, возможно, вдохновит других последовать этому пути. Я хочу быть частью этого. Здесь я могу расти и как футболистка, и как личность. Я хочу помочь команде соревноваться на самом высоком уровне, а также вдохновить новое поколение болельщиков и спортсменов. Женская команда ФК «Комо» — это место, где не нужно выбирать между силой на поле и собой за его пределами. Здесь я могу быть собой».