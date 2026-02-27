Лига конференций. Стыковые матчи. «Фиорентина» проиграла «Ягеллонии», но прошла дальше, «Кристал Пэлас» победил «Зриньски», АЗ разгромил «Ноа»

В Лиге конференций прошли ответные стыковые матчи.
«Фиорентина» проиграла «Ягеллонии», но прошла в следующий раунд Лиги конференций по сумме двух встреч (2:4, 3:0), «Кристал Пэлас» обыграл «Зриньски» (2:0), армянский «Ноа» крупно уступил АЗ (0:4).
Лига конференций
Стыковые матчи
Ответные матчи
Самсунспор
Коджук, Томассон, ван Дронгелен, Шатка, Явру, Ассуму, Нтчам, Макумбу, Хольсе, Муандилмаджи, Ндиайе
Запасные: Терюз, Эгрибаят, Чифт, Юксел, Атоен, Сисай, Альбак, Боревкович, Мендес, Генюль
Шкендия-79:
Гэй, Уэбстер, Меличи, Фетай, Трумчи, Зейнулаи, Ислями, Лятифи, Спахиу, Тамба, Ндзенге
Запасные: Рамани, Мурати, Ибраими, Numan Ajetovikj, Рамадани, Альхассан, Красники, Амзай, Крстевски, Мазари, Якупи
Первый матч: 1:0
Фиорентина
Ледзерини, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Фортини, Фаццини, Ндур, Додо, Мандрагора, Фаббиан, Пикколи
Запасные: Леонарделли, Харрисон, Кин, Раньери, Соломон, Бальбо, Фаджоли, Гудмундссон, Де Хеа, Куадио, Паризи, Бонанно
Ягеллония:
Абрамович, Вдовик, Пельмар, Витал, Войтушек, Мазурек, Романчук, Юзвяк, Имас, Посо, Пулулу
Запасные: Флак, Раллис, Козловски, Баждар, Драхаль, Adrian Damasiewicz, Силла, Кобаяси
Первый матч: 3:0
Целе
Лебан, Ньето, Вуклишевич, Бейгер, Квесич, Пожег Ванцаш, Чалушич, Хрка, Сешлар, Кучис, Иосифов
Запасные: Евшенак, Слуга, Кастро, Авдили, Водеб, Тутышкин, Котник, Поплатник, Колар, Даниэль, Видович
Дрита:
Малоку, Шейи, Красники, Овука, Пелумби, Бейтулаи, Лимай, Дабикяй, Баляй, Туша, Красники
Запасные: Реджепи, Нгвена, Грезда, Сумаоро, Рамадани, Абазай, Бехлюли, Сюлеймани, Айзерай
Первый матч: 3:2
Риека
Зломыслич, Раделич, Майсторович, Баришич, Виньято, Ласицкас, Ореч, Данташ, Барко, Фрук, Аду-Аджей
Запасные: Хусич, Тачи, Lovro Kitin, Noel Bodetić, Гояк, Vito Kovač, Todorović, Петрович, Чоп, Деветак, Рукавина, Юрич
Омония:
Узохо, Одубаджо, Балковец, Кулибали, Масурас, Эйтинг, Андреу, Семеду, Эвандро, Танкович, Ммаэ
Запасные: Кирьякидис, Панайоту, Христу, Симич, Konstantinidis, Хацийованис, Кусулос, Марич, Неофиту, Дионку, Эракович
Первый матч: 1:0
Лозанна
Летица, Фофана, Соу, Муанга, Соппи, Белоко, Кустодио, Молле, Диаките, Джанне, Батлер-Ойедеджи
Запасные: Сигуа, Oscar Renovales, Eren Batuhan Özcan, Траоре, Поати, Rodolfo Lippo, Кастелла, Dircssi Ngonzo, Бергвалль, Айдини, Кана-Бийик
Сигма Оломоуц:
Коутны, Слама, Малы, Силла, Гадаш, Барат, Беран, Шип, Русек, Штурм, Климент
Запасные: Яношек, Гали, Patrik Siegl, Спачил, David Drábek, Šimon Jalovičor, Микуленка, Яссер, Stoppen, Славичек, Грушка
Первый матч: 1:1
Лех
Мрозек, Гургуль, Милич, Скшипчак, Перейра, Козубаль, Пальма, Волемарк, Пабло Родригес, Ишмаил, Исхак
Запасные: Андреев, Mateusz Pruchniewski, Монька, Дуглас, Гумны, Бенгтссон, Аньеро, Браганса Моутинью, Голизаде, Оума, Хоканс, Тордарсон
КуПС:
Крайдль, Антви, Лотьенен, Хямяляйнен, Пуукко, Куясало, Гаск, Пеннанен, Арма, Руоппи, Энгвалль
Запасные: Риихимяки, Mattila, Хейнонен, Veikko Lahtela, Joni Kivijärvi, Тикканен
Первый матч: 2:0
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Гессан, Ларсен, Сарр
Запасные: Пино, Соса, Риад, Кардинес, Джонсон, Мэттьюз, Бенитес, Хьюз, Родни, Девенни, Клайн
Зриньски:
Карачич, Мамич, Вранькович, Дуймович, Баришич, Савич, Микич, Иванчич, Джурасек, Абрамович, Чуже
Запасные: Шакота, Лагумджия, Чавар, Юрич, Маич, Matej Bogdan, Tin Sajko, David Karačić, Мемия, Налич, Сурданович, Antonio Arapović
Первый матч: 1:1
АЗ Алкмар
Овусу-Одуро, Чавес, ван Дейл, Алешандре Пенетра, Дейкстра, Мейнанс, Смит, Копмейнерс, Дал, Пэрротт, Садик
Запасные: Ичихара, Йенсен, Ауфкир, Мердинк, Зут, де Вит, Верхюлст, Деккер, Шин, Патати, Бугард, Хорнкамп
Ноа:
Площадный, Суалеэ, Амбарцумян, Золотич, Сентини, Мурадян, Сангаре, Осима, Этеки, Элдер Феррейра, Мулахусейнович
Запасные: Фаюлу, Боачи, Гонсалу Силва, Яколиш, Аулад, Матеус Айяс, Манвелян, Хамоян, Арутюнян
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Лиги Конференций
Статистика Лиги Конференций
Таблица Лиги Конференций
https://www.tiktok.com/@jagielloniabialystok1920/video/7555916901965237524
( Чито гврито, чито маргалито, да)
—Валико, целе-дрито — это что?
— Рубик-джан, целе-дрито — это ничего, а чито-гврито — это птичка-невеличка.