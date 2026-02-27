  • Спортс
  • Лига конференций. Стыковые матчи. «Фиорентина» проиграла «Ягеллонии», но прошла дальше, «Кристал Пэлас» победил «Зриньски», АЗ разгромил «Ноа»
21

Лига конференций. Стыковые матчи. «Фиорентина» проиграла «Ягеллонии», но прошла дальше, «Кристал Пэлас» победил «Зриньски», АЗ разгромил «Ноа»

В Лиге конференций прошли ответные стыковые матчи.

«Фиорентина» проиграла «Ягеллонии», но прошла в следующий раунд Лиги конференций по сумме двух встреч (2:4, 3:0), «Кристал Пэлас» обыграл «Зриньски» (2:0), армянский «Ноа» крупно уступил АЗ (0:4).

Лига конференций

Стыковые матчи

Ответные матчи

Лига Конференций. Стыковые матчи
26 февраля 17:45, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Логотип домашней команды
Самсунспор
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Шкендия-79
Матч окончен
  Муандилмаджи
90’
+2’
86’
Зейнулаи   Крстевски
Томассон   Генюль
86’
Ассуму   Чифт
84’
Макумбу   Сисай
83’
  Муандилмаджи
78’
77’
Лятифи   Альхассан
77’
Ндзенге   Красники
77’
Фетай   Рамадани
Явру   Мендес
75’
Ндиайе   Юксел
75’
  Ндиайе
70’
62’
Лятифи
61’
Спахиу   Ибраими
  Нтчам
53’
Финк
48’
2тайм
Перерыв
36’
Тамба
28’
Зейнулаи
Самсунспор
Коджук, Томассон, ван Дронгелен, Шатка, Явру, Ассуму, Нтчам, Макумбу, Хольсе, Муандилмаджи, Ндиайе
Запасные: Терюз, Эгрибаят, Чифт, Юксел, Атоен, Сисай, Альбак, Боревкович, Мендес, Генюль
1тайм
Шкендия-79:
Гэй, Уэбстер, Меличи, Фетай, Трумчи, Зейнулаи, Ислями, Лятифи, Спахиу, Тамба, Ндзенге
Запасные: Рамани, Мурати, Ибраими, Numan Ajetovikj, Рамадани, Альхассан, Красники, Амзай, Крстевски, Мазари, Якупи
Подробнее

Первый матч: 1:0

Лига Конференций. Стыковые матчи
26 февраля 17:45, Артемио Франки
Логотип домашней команды
Фиорентина
Завершен
2 - 4
Логотип гостевой команды
Ягеллония
Матч окончен
120’
Витал
118’
  Имас
117’
Посо   Кобаяси
  Романчук
114’
Ваноли
111’
110’
Витал
  Фаджоли
107’
2 доптайм
Перерыв
105’
+1’
Романчук
105’
Мазурек   Раллис
Додо
101’
Соломон   Гудмундссон
100’
94’
Посо
1 доптайм
Перерыв
89’
Драхаль   Флак
Пикколи   Кин
89’
Понграчич
77’
75’
Баждар
66’
Войтушек   Баждар
Мандрагора   Фаджоли
62’
Фаццини   Соломон
62’
49’
  Мазурек
Фортини   Харрисон
46’
Ледзерини   Де Хеа
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Мазурек
36’
Юзвяк   Драхаль
23’
  Мазурек
17’
Юзвяк
Комуццо
7’
Фиорентина
Ледзерини, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Фортини, Фаццини, Ндур, Додо, Мандрагора, Фаббиан, Пикколи
Запасные: Леонарделли, Харрисон, Кин, Раньери, Соломон, Бальбо, Фаджоли, Гудмундссон, Де Хеа, Куадио, Паризи, Бонанно
1тайм
Ягеллония:
Абрамович, Вдовик, Пельмар, Витал, Войтушек, Мазурек, Романчук, Юзвяк, Имас, Посо, Пулулу
Запасные: Флак, Раллис, Козловски, Баждар, Драхаль, Adrian Damasiewicz, Силла, Кобаяси
Подробнее

Первый матч: 3:0

Лига Конференций. Стыковые матчи
26 февраля 17:45, Арена Петрол
Логотип домашней команды
Целе
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Дрита
Матч окончен
Лебан
90’
+1’
Чалушич   Даниэль
88’
Кучис   Поплатник
88’
87’
Туша   Грезда
87’
Дабикяй
85’
Красники
Квесич   Видович
76’
75’
Пелумби
68’
Баляй   Абазай
68’
Шейи   Айзерай
68’
Лимай   Нгвена
Вуклишевич
68’
Пожег Ванцаш   Авдили
62’
51’
  Дабикяй
Бейгер
48’
2тайм
Перерыв
  Сешлар
43’
41’
Бейтулаи
26’
  Красники
  Хрка
23’
  Сешлар
19’
Целе
Лебан, Ньето, Вуклишевич, Бейгер, Квесич, Пожег Ванцаш, Чалушич, Хрка, Сешлар, Кучис, Иосифов
Запасные: Евшенак, Слуга, Кастро, Авдили, Водеб, Тутышкин, Котник, Поплатник, Колар, Даниэль, Видович
1тайм
Дрита:
Малоку, Шейи, Красники, Овука, Пелумби, Бейтулаи, Лимай, Дабикяй, Баляй, Туша, Красники
Запасные: Реджепи, Нгвена, Грезда, Сумаоро, Рамадани, Абазай, Бехлюли, Сюлеймани, Айзерай
Подробнее

Первый матч: 3:2

Лига Конференций. Стыковые матчи
26 февраля 17:45, ХНК Риека
Логотип домашней команды
Риека
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Омония
Матч окончен
90’
+2’
Масурас
84’
Семеду   Хацийованис
84’
Танкович   Марич
Виньято   Рукавина
81’
Фрук   Гояк
81’
Аду-Аджей   Юрич
81’
  Аду-Аджей
79’
70’
Эйтинг   Неофиту
70’
Одубаджо   Дионку
Барко   Деветак
70’
  Фрук
67’
61’
Эвандро   Христу
56’
Балковец
  Фрук
52’
2тайм
Перерыв
Барко
43’
40’
Одубаджо
25’
Эвандро
Баришич   Петрович
17’
13’
  Танкович
Риека
Зломыслич, Раделич, Майсторович, Баришич, Виньято, Ласицкас, Ореч, Данташ, Барко, Фрук, Аду-Аджей
Запасные: Хусич, Тачи, Lovro Kitin, Noel Bodetić, Гояк, Vito Kovač, Todorović, Петрович, Чоп, Деветак, Рукавина, Юрич
1тайм
Омония:
Узохо, Одубаджо, Балковец, Кулибали, Масурас, Эйтинг, Андреу, Семеду, Эвандро, Танкович, Ммаэ
Запасные: Кирьякидис, Панайоту, Христу, Симич, Konstantinidis, Хацийованис, Кусулос, Марич, Неофиту, Дионку, Эракович
Подробнее

Первый матч: 1:0

Лига Конференций. Стыковые матчи
26 февраля 20:00, Stade de la Tuilière
Логотип домашней команды
Лозанна
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Сигма Оломоуц
Матч окончен
88’
Барат   Спачил
Джанне   Кана-Бийик
84’
78’
Яссер
Фофана   Поати
70’
70’
Русек   Микуленка
70’
Шип   Славичек
Молле   Траоре
67’
Белоко   Сигуа
67’
63’
Климент   Яссер
62’
Шип
Муанга
46’
2тайм
Перерыв
44’
  Русек
  Джанне
35’
28’
Силла
22’
  Шип
Лозанна
Летица, Фофана, Соу, Муанга, Соппи, Белоко, Кустодио, Молле, Диаките, Джанне, Батлер-Ойедеджи
Запасные: Сигуа, Oscar Renovales, Eren Batuhan Özcan, Траоре, Поати, Rodolfo Lippo, Кастелла, Dircssi Ngonzo, Бергвалль, Айдини, Кана-Бийик
1тайм
Сигма Оломоуц:
Коутны, Слама, Малы, Силла, Гадаш, Барат, Беран, Шип, Русек, Штурм, Климент
Запасные: Яношек, Гали, Patrik Siegl, Спачил, David Drábek, Šimon Jalovičor, Микуленка, Яссер, Stoppen, Славичек, Грушка
Подробнее

Первый матч: 1:1

Лига Конференций. Стыковые матчи
26 февраля 20:00, Городской стадион Познань
Логотип домашней команды
Лех
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
КуПС
Матч окончен
Хоканс
84’
79’
Тикканен   Хейнонен
Пабло Родригес   Тордарсон
75’
Милич   Дуглас
71’
  Пабло Родригес
65’
Исхак   Аньеро
61’
Волемарк   Голизаде
61’
Ишмаил   Хоканс
60’
2тайм
Перерыв
Милич
29’
9’
Пуукко   Тикканен
Лех
Мрозек, Гургуль, Милич, Скшипчак, Перейра, Козубаль, Пальма, Волемарк, Пабло Родригес, Ишмаил, Исхак
Запасные: Андреев, Mateusz Pruchniewski, Монька, Дуглас, Гумны, Бенгтссон, Аньеро, Браганса Моутинью, Голизаде, Оума, Хоканс, Тордарсон
1тайм
КуПС:
Крайдль, Антви, Лотьенен, Хямяляйнен, Пуукко, Куясало, Гаск, Пеннанен, Арма, Руоппи, Энгвалль
Запасные: Риихимяки, Mattila, Хейнонен, Veikko Lahtela, Joni Kivijärvi, Тикканен
Подробнее

Первый матч: 2:0

Лига Конференций. Стыковые матчи
26 февраля 20:00, Селхерст Парк
Логотип домашней команды
Кристал Пэлас
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Зриньски
Матч окончен
  Гессан
90’
+3’
87’
Иванчич   Чавар
87’
Джурасек   Мемия
87’
Абрамович   Лагумджия
79’
Микич   Юрич
Ларсен   Джонсон
73’
67’
Чуже   Шакота
66’
Микич
Уортон   Хьюз
56’
Уортон
49’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Абрамович
  Лакруа
36’
35’
Джурасек
Ларсен
30’
Канво
12’
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Гессан, Ларсен, Сарр
Запасные: Пино, Соса, Риад, Кардинес, Джонсон, Мэттьюз, Бенитес, Хьюз, Родни, Девенни, Клайн
1тайм
Зриньски:
Карачич, Мамич, Вранькович, Дуймович, Баришич, Савич, Микич, Иванчич, Джурасек, Абрамович, Чуже
Запасные: Шакота, Лагумджия, Чавар, Юрич, Маич, Matej Bogdan, Tin Sajko, David Karačić, Мемия, Налич, Сурданович, Antonio Arapović
Подробнее

Первый матч: 1:1

Лига Конференций. Стыковые матчи
26 февраля 20:00, АФАС-стадион
Логотип домашней команды
АЗ Алкмар
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Ноа
Матч окончен
  Йенсен
90’
+1’
Бугард
87’
Дал   Ауфкир
83’
Садик   Йенсен
83’
Чавес   де Вит
80’
80’
Мурадян   Боачи
80’
Матеус Айяс   Манвелян
72’
Мурадян
Дейкстра
69’
Мейнанс   Бугард
69’
Смит   Мердинк
69’
63’
Мулахусейнович   Яколиш
58’
Амбарцумян   Аулад
57’
Сангаре   Матеус Айяс
  Мейнанс
54’
2тайм
Перерыв
Мейнанс
44’
  Мейнанс
39’
  Дал
5’
АЗ Алкмар
Овусу-Одуро, Чавес, ван Дейл, Алешандре Пенетра, Дейкстра, Мейнанс, Смит, Копмейнерс, Дал, Пэрротт, Садик
Запасные: Ичихара, Йенсен, Ауфкир, Мердинк, Зут, де Вит, Верхюлст, Деккер, Шин, Патати, Бугард, Хорнкамп
1тайм
Ноа:
Площадный, Суалеэ, Амбарцумян, Золотич, Сентини, Мурадян, Сангаре, Осима, Этеки, Элдер Феррейра, Мулахусейнович
Запасные: Фаюлу, Боачи, Гонсалу Силва, Яколиш, Аулад, Матеус Айяс, Манвелян, Хамоян, Арутюнян
Подробнее

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Конференций

Статистика Лиги Конференций

Таблица Лиги Конференций

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Помнится в 90-е Карлсруэ в гостях обыграл Брондбю 3-1, а затем дома влетели 0-5. Сможет ли Фиорентина переплюнуть достижение?
Ответ nail73
Помнится в 90-е Карлсруэ в гостях обыграл Брондбю 3-1, а затем дома влетели 0-5. Сможет ли Фиорентина переплюнуть достижение?
Tot je Karlsrue qromil Valensiyu 7-0)) Mnoqoe zaviselo ot Hasslera, konecno
Целе прошла Дриту и вышла на Читу. Добро пожаловать в Забайкалье!
Забавный факт – когда Afimico Pululu играл за Базель, его писали у нас как Пюлюлю и произносили с ударением на последний слог. Помню хихиканья зрителей, когда в Краснодаре его то ли заменили, то ли, наоборот, выпустили – смешно, как "у-лю-лю" практически, и счет был 1-0 в пользу Краснодара к тому времени, настроение хорошее. Потом он исчез с наших экранов, а после перехода в Ягеллонию вновь возник, но уже как Пулулу и, как я сейчас слышу в Окко, с ударением на второй слог. Просто другой человек :)
Ответ Michael Kazmin
Забавный факт – когда Afimico Pululu играл за Базель, его писали у нас как Пюлюлю и произносили с ударением на последний слог. Помню хихиканья зрителей, когда в Краснодаре его то ли заменили, то ли, наоборот, выпустили – смешно, как "у-лю-лю" практически, и счет был 1-0 в пользу Краснодара к тому времени, настроение хорошее. Потом он исчез с наших экранов, а после перехода в Ягеллонию вновь возник, но уже как Пулулу и, как я сейчас слышу в Окко, с ударением на второй слог. Просто другой человек :)
Сам он, кстати, произносит свою фамилию с ударением на последний слог:
https://www.tiktok.com/@jagielloniabialystok1920/video/7555916901965237524
Целе-Дрита, Целе Маргарита, да...
( Чито гврито, чито маргалито, да)
 —Валико, целе-дрито — это что?
— Рубик-джан, целе-дрито  — это ничего, а чито-гврито — это птичка-невеличка.
А вот уже и 0-3. Не припомню, чтобы вылетали после победы в гостях с крупным счетом.
Итальянцы конечно во всех еврокубках поносят по-страшному.
Ничоси Мазурик накидал фиалкам. 19 лет пацану
У Фиорентины с 0-3 дома уже 3-3. Нужно срочно выпускать Кина пока не поздно
Ваноли где Мойзе Кин?
Де хеа вышел спасать))
