Геннадий Орлов: «Динамо» избавилось от «груза Карпина». Пришел как тренер-звезда, начал их переучивать – это была ошибка. В атаке есть исполнители, в обороне должно быть получше»

Геннадий Орлов: «Динамо» избавилось от «груза Карпина», начал переучивать.

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями относительно игры «Динамо» под руководством Ролана Гусева во второй половине сезона Мир РПЛ .

На данный момент бело-голубые находятся 10-м месте в таблице, набрав 21 балл в 18 матчах.

«Я считаю, что «Динамо » и надо играть схему 4-4-2. Это очень хорошо. Мне, например, понравилось, как они играли с «Зенитом» на зимнем турнире в Эмиратах.

У бело-голубых есть баланс в игре между линиями. И «Динамо» будет крепкой командой, но тут многое будет зависеть от психологического состояния игроков.

И есть вопросы по вратарской позиции – Луневу, возможно, нужна ротация. А в атаке у динамовцев есть исполнители, да и в обороне сейчас должно быть получше.

Плюс от «груза Карпина» этой зимой команда избавилась. Потому что он пришел как тренер-звезда, начал их переучивать. Это была ошибка.

Надо было ничего не менять, а помогать. А такие принципиальные перемены – это авантюра. Поэтому она так и закончилась», – сказал Геннадий Орлов.