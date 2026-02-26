  • Спортс
  • Геннадий Орлов: «Динамо» избавилось от «груза Карпина». Пришел как тренер-звезда, начал их переучивать – это была ошибка. В атаке есть исполнители, в обороне должно быть получше»
Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями относительно игры «Динамо» под руководством Ролана Гусева во второй половине сезона Мир РПЛ.

На данный момент бело-голубые находятся 10-м месте в таблице, набрав 21 балл в 18 матчах.

«Я считаю, что «Динамо» и надо играть схему 4-4-2. Это очень хорошо. Мне, например, понравилось, как они играли с «Зенитом» на зимнем турнире в Эмиратах.

У бело-голубых есть баланс в игре между линиями. И «Динамо» будет крепкой командой, но тут многое будет зависеть от психологического состояния игроков.

И есть вопросы по вратарской позиции – Луневу, возможно, нужна ротация. А в атаке у динамовцев есть исполнители, да и в обороне сейчас должно быть получше.

Плюс от «груза Карпина» этой зимой команда избавилась. Потому что он пришел как тренер-звезда, начал их переучивать. Это была ошибка.

Надо было ничего не менять, а помогать. А такие принципиальные перемены – это авантюра. Поэтому она так и закончилась», – сказал Геннадий Орлов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Начал переучивать?)))
Как сахар есть,так два куска,
В футбол играть-нога узка?
Ответ Сергей Круг
Начал переучивать?))) Как сахар есть,так два куска, В футбол играть-нога узка?
Там про другой орган было в оригинале…
Груз Карпина, это ростовские дрова, не один пришедший из Ростова не заиграл. Одни привозы и глупые ошибки.
Ответ Dinamik1
Груз Карпина, это ростовские дрова, не один пришедший из Ростова не заиграл. Одни привозы и глупые ошибки.
Они как бразильцы
Холодно им в Москве !
Еще привыкнут
В атаке пошире, в защите поуже
Ответ Spaten
В атаке пошире, в защите поуже
Бей вперед , игра придет, годами наработанный динамовский стиль, приведший к седьмому десятку без чемпионств.
Ответ Ковид 07.10.52
Бей вперед , игра придет, годами наработанный динамовский стиль, приведший к седьмому десятку без чемпионств.
К седьмому десятку чего?
В Спартаке багаж Аленичева.
В Динамо груз Карпина.
Вопрос знатокам - что в ЦСКА? А в Локомотиве?
Начал их переучивать? Футболисты Динамо до Карпина были лыжниками? Или они выучили правила американского футбола и пришлось переучивать? Что имел ввиду мэтр комментария?
Можно одно точно сказать, в этом сезоне Динамо не вылетит в ФНЛ
Груз Карпина это Осипенко и Глебов
Хорошо что авантюра Карпина закончилась. А вот как играть Динамовцаи у Орлова надо обязательно спрашивать......
ситуация привычная , о динамо пространно и предвзято рассуждают орловы, радимовы и иже с ними .. теперь вот умничка глушаков подтянулся ...
